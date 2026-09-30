SteelSeries stellt Sensei Pro und Rival Pro mit UWB und 8.000-Hz-Abtastrate vor

SteelSeries hat vier kabellose Gaming-Mäuse der Serien Sensei Pro und Rival Pro angekündigt. Die Modelle sollen über Ultra-Wideband-Funk eine echte Abtastrate von 8.000 Hz erreichen; der Verkaufsstart ist für den 13. Oktober geplant.

Zum Line-up gehören Sensei Pro, Sensei Pro Mini, Rival Pro und Rival Pro Mini. Sensei ist symmetrisch geformt, während die Rival-Serie eine ergonomische Form bietet. Alle vier Modelle erscheinen in Schwarz und Weiß. Die Standardgrößen wiegen laut Hersteller 53 Gramm, die Mini-Ausführungen 49 Gramm. Damit zielt die Produktfamilie auf Spieler, die je nach Handgröße und Griffstil unterschiedliche Formen bevorzugen.

Statt der üblichen 2,4-GHz-Verbindung nutzt die Serie UWB im Frequenzbereich von 6,4 bis 9,056 GHz. SteelSeries begründet den Wechsel mit Störungen durch zahlreiche Geräte im 2,4-GHz-Band. UWB biete rund zwanzigmal mehr Bandbreite und ermögliche laut Hersteller eine konstante drahtlose 8.000-Hz-Abtastrate. Das Polling übermittelt bis zu 8.000 Positionsmeldungen pro Sekunde; der tatsächliche Vorteil hängt auch von Spiel, PC und Display ab.

Die Stromversorgung erfolgt über das „Infinite Power System“ mit zwei austauschbaren Akkus. Während einer die Maus versorgt, kann der zweite geladen werden. SteelSeries nennt bis zu 32 Stunden Laufzeit bei 8.000 Hz beziehungsweise bis zu 120 Stunden bei 1.000 Hz. Die optischen Schalter sind für 100 Millionen Klicks spezifiziert, als Sensor kommt der TrueMove 42K zum Einsatz. Die Angaben stammen vom Hersteller und sind keine unabhängigen Testergebnisse.

Vorbestellungen sind seit dem 29. September möglich. Der empfohlene Preis liegt in Europa für Standard- und Mini-Versionen jeweils bei 199,99 Euro. Ein zusätzlicher Wireless-Travel-Dongle wird separat für 24,99 Euro angeboten.