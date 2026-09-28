Das Bullet-Hell-Spiel Warding Witches erscheint am 19. Oktober auf Steam. Zum Konzept gehören Schutzzauber statt Bomben und lokaler Koop.

Publisher Headup und Entwickler Sonorode haben den Veröffentlichungstermin für Warding Witches bekannt gegeben: Der Shoot ’em up soll am 19. Oktober für PC über Steam erscheinen.

Das Spiel verbindet klassische Bullet-Hell-Abschnitte mit einem Verteidigungssystem. Statt Bomben einzusetzen, können Spieler:innen Schutzzauber wirken, während sie gegnerischen Angriffen ausweichen und selbst angreifen. Ein Punktesystem soll riskantes Spielen belohnen; außerdem ist lokaler Koop vorgesehen.

Zum Start sind mehrere spielbare Hexen angekündigt. Freischaltbare Extras sollen Illustrationen und Hintergrundinformationen zur Spielwelt umfassen.

Warding Witches auf Steam