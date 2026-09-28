Der Out of Bounds Showcase kehrt am 6. Oktober mit 16 Indie-Spielen zurück. Zwölf Titel sollen beim SAGA BCN Game Fest in Barcelona spielbar sein.

Die zweite Ausgabe des Out of Bounds Showcase wird am 6. Oktober um 16 Uhr MESZ auf YouTube übertragen. Die Veranstaltung stellt 16 Indie-Spiele vor; zwölf davon sollen außerdem beim SAGA BCN Game Fest vom 9. bis 11. Oktober in Barcelona spielbar sein.

Das Line-up umfasst unter anderem die angekündigten Titel Infamous Keepers, Sombras Negative Frames, Midgardr, Blade And Madness, Draftula, Void Reaver, Fear Tall Grass, Winter Whiskers, Fugue Shot, Haunted Cleaner, Oniria, PECADO, Stickerino und Wundertrench. Zwei weitere Spiele sollen erstmals vorgestellt werden.

Zusätzlich sind neue Trailer und Demos geplant. Unter anderem soll es eine Demo zu Infamous Keepers und Sombras Negative Frames geben. Midgardr erhält laut Ankündigung einen Veröffentlichungstermin.

Der Showcase findet digital statt. Beim SAGA BCN Game Fest ist ein eigener Bereich mit spielbaren Titeln vorgesehen.