Orbitals im Test

Koop-Action, nicht immer mit viel Anspruch

Orbitals ist konsequent als Zwei-Spieler-Erfahrung konzipiert. Gespielt wird entweder gemeinsam per Split-Screen an einer Konsole, mittels Local GameShare oder online. Dank des kostenlosen Global Friend’s Pass muss beim Online-Koop außerdem nur einer der beiden Spieler die Vollversion besitzen.

Das grundlegende Konzept ist schnell verstanden: Maki und Omura verfügen während der Missionen über unterschiedliche Werkzeuge und müssen ihre Fähigkeiten miteinander kombinieren. Zum Einsatz kommen unter anderem ein Laser, ein Greifhaken und ein Flüssigkeitswerfer. Letzterer dient beispielsweise dazu, überhitzte Flächen abzukühlen und so dem Mitspieler den Weg freizumachen. Der Laser wiederum wird unter anderem genutzt, um Spiegel zu säubern und Laserstrahlen gezielt umzulenken. Hinzu kommen klassische Jump-’n‘-Run-Passagen, kleinere Geschicklichkeitseinlagen, Minispiele und Abschnitte mit dem gemeinsamen Raumschiff.

Die Rätsel bleiben dabei überwiegend zugänglich. Nicht jede Aufgabe verlangt komplexe Absprachen oder großes Kombinationsvermögen. Dazu kommt noch, das in manchen Passagen einen der beiden Spieler kurzzeitig zum Zuschauer wird degradiert wird, während der Partner eine Plattform- oder Rätselsequenz löst. Auch setzen einige der Bosskämpfe stärker auf einfaches Ausweichen und Feuern als auf eine kreative Zusammenarbeit.