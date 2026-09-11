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Steam Programming Fest läuft bis zum 14. September

von Hannes Linsbauer0

Valve veranstaltet vom 10. bis 14. September das Steam Programming Fest. Im Mittelpunkt stehen Spiele rund um Programmierung, IT, Logikrätsel und Hacking.

Während des Steam Programming Fests sind auf der Plattform Spiele versammelt, die sich mit Programmierung, technischen Herausforderungen und Computersystemen beschäftigen. Dazu gehören unter anderem Logikrätsel, Programmieraufgaben sowie Titel, in denen Spielerinnen und Spieler als Hacker auftreten oder Sicherheitsvorfälle aufklären.

Das Event läuft bis zum 14. September 2026 um 10:00 Uhr Pacific Time. In Österreich endet die Aktion damit am 14. September um 19:00 Uhr MESZ. Die teilnehmenden Spiele und verfügbaren Rabatte können über die Programming-Kategorie im Steam Store abgerufen werden.

Fakten zum Steam Programming Fest

  • Veranstalter: Valve beziehungsweise Steam
  • Zeitraum: 10. bis 14. September 2026
  • Ende in Österreich: 14. September, 19:00 Uhr MESZ
  • Themen: Programmierung, IT, Logikrätsel und Hacking
  • Plattform: Steam für PC
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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