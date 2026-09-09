NEOGEO AES+ erscheint erst am 16. September 2027

PLAION REPLAI verschiebt den weltweiten Start der NEOGEO-AES+-Reihe auf den 16. September 2027. Als Gründe nennt das Unternehmen den Ausbau der Produktionskapazitäten und die anhaltend hohe Nachfrage.

Die von PLAION REPLAI unter Lizenz von SNK entwickelte Neuauflage der Heimkonsole sollte ursprünglich im November erscheinen. Der neue Termin gilt für die NEOGEO-AES+-Reihe. Bereits bestehende Vorbestellungen sollen erhalten bleiben und bei der Auslieferung bevorzugt behandelt werden. Eine Preiserhöhung sei nicht vorgesehen.

Mehr Zeit für Produktion und Software-Roadmap

Laut der aktuellen PLAION-Pressemitteilung reagiert das Unternehmen mit der Verschiebung auf die Nachfrage und die schwierige Versorgung mit Speicherchips. Statt eines Starts mit begrenzter Verfügbarkeit soll die zusätzliche Zeit den Ausbau der Produktion und einen größeren weltweiten Launch ermöglichen.

Neben den bisher angekündigten zehn Starttiteln führt PLAION REPLAI Gespräche über weitere Spiele. Außerdem soll die zusätzliche Zeit genutzt werden, damit Interessierte die Hardware bereits vor dem Marktstart ausprobieren können. Einen nächsten öffentlichen Termin bildet die Tokyo Game Show 2026.

Bonus für die erste Produktionsserie

Jede Konsole aus der ersten Produktionsserie soll einen „Founding Supporter“-Bonus enthalten. Käufer:innen der Standard- und Anniversary-Edition erhalten laut PLAION REPLAI ein kostenloses NEOGEO-AES+-Gamepad. Für die Ultimate Edition ist ein Rabattgutschein über 30 Prozent für künftige oder zusätzliche NEOGEO-AES+-Spiele vorgesehen.

Fakten zur NEOGEO AES+