NVIDIA erweitert DLSS 4.5 – DLSS 5 startet in NBA 2K27

NVIDIA kündigt DLSS-4.5-Unterstützung für mehrere neue und bereits veröffentlichte Spiele an. Gleichzeitig ist DLSS 5 mit 3D-Guided Neural Rendering erstmals in NBA 2K27 verfügbar.

Zu den Titeln mit neuen oder erweiterten RTX-Funktionen gehören Honeycomb: The World Beyond, WARDOGS, PUBG: BATTLEGROUNDS, 007 First Light, The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered, Active Matter und Aniimo. Die Angaben stammen aus der aktuellen NVIDIA-Mitteilung zu DLSS 5 und dem dazugehörigen Spiele-Update.

DLSS 4.5 für weitere Spiele

Honeycomb: The World Beyond ist laut NVIDIA ab sofort mit DLSS 4.5, Raytracing, RTX Direct Illumination und Dynamic Multi Frame Generation verfügbar. WARDOGS startet am 10. September im Early Access mit DLSS 4.5, Dynamic Multi Frame Generation und NVIDIA Reflex. Für PUBG: BATTLEGROUNDS ist ein DLSS-Super-Resolution-Update für den 10. September angekündigt.

Am 15. September soll 007 First Light ein Grafik-Update mit Pathtracing und DLSS 4.5 Ray Reconstruction erhalten. Ebenfalls für den 15. September ist Active Matter mit DLSS 4.5, Ray Reconstruction und Dynamic Multi Frame Generation vorgesehen. Aniimo folgt laut NVIDIA am 16. September mit DLSS 4.5 Super Resolution und Dynamic Multi Frame Generation.

DLSS 5 debütiert in NBA 2K27

Mit NBA 2K27 ist DLSS 5 erstmals in einem Spiel verfügbar. Die neue Technik nutzt 3D-Guided Neural Rendering, um unter anderem Licht- und Materialeffekte zu ergänzen. Unterstützt wird DLSS 5 derzeit auf GeForce-RTX-50-GPUs und -Laptops sowie über GeForce NOW. Die Funktion lässt sich im Spiel über die Option „DLSS Neural Rendering“ aktivieren.

Auch für The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered ist ein kostenloses Update mit Pathtracing, DLSS 4.5 Ray Reconstruction und Dynamic Multi Frame Generation für den 29. September angekündigt.

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