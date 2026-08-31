Drucken lassen statt kaufen: Was Gamer 2026 alles aus dem 3D-Drucker herausholen

Jeder kennt das Problem. Der Batteriefachdeckel der Fernbedienung ist seit drei Jahren verschwunden und wird von einem Streifen Klebeband gehalten. Der Ständer der alten Konsole hat einen Riss. Der Stick am Retro-Controller ist ausgeleiert und wird nirgends mehr verkauft. Und der neue Schreibtisch hat genau da keinen Headset-Halter, wo man ihn bräuchte.
Für all das gibt es seit Jahren eine Lösung, die nur an einer Hürde scheitert: Man braucht einen 3D-Drucker. Oder eben jemanden, der einen hat.
Was in der Gaming-Ecke tatsächlich gedruckt wird
Das sind keine Zukunftsvisionen, das ist die Alltagsliste:
- Reparatur und Ersatz – Batteriefachdeckel für Controller und Fernbedienungen — der mit Abstand häufigste Fall – Gehäuseklappen, Cartridge-Klappen und Standfüße bei Retro-Konsolen – Ersatz-Stickaufsätze, D-Pads und Trigger-Aufsätze – Halteclips und Scharniere, die im Original aus sprödem Plastik waren
- Zubehör und Setup – Headset-Halter, Controller-Ständer, Konsolen-Vertikalständer – Kabelmanagement, Kabelclips, Kabeldurchführungen – GPU-Stützen gegen den Sag, Lüfteradapter, Staubschutzblenden – Halterungen für Mikrofonarme, Streamdeck, Handykamera
- Tabletop und Sammler – Inserts und Sortiereinsätze für Brettspiele – Würfeltürme, Kartenhalter, Token, Lifecounter – Terrain und Dioramenteile – Displaystände für Figuren und Sammlerstücke
- VR – Adapter fürs Facial Interface, Linsenschutz, Kabelclips, Halterungen für die Basisstationen
Der gemeinsame Nenner: alles Einzelstücke oder Kleinstserien. Also genau das, wofür sich klassische Fertigung nie gelohnt hat.
Das Materialthema in dreißig Sekunden
PLA ist der Standard bei Einsteigerdruckern und für Deko und Displaystände völlig okay. Für alles, was Kraft aufnimmt, im Auto liegt oder in der Sonne steht, ist es der falsche Kunststoff — es wird spröde und verzieht sich bei Wärme.
Besser:
- PETG für Halterungen, Ständer, Gehäuseteile. Robust und gutmütig.
- ASA für alles, was Sonne abbekommt.
- Nylon/PA, gerne carbonverstärkt für Teile, die wirklich belastet werden.
- TPU flexibel — für Griffe, Dämpfer, Schutzkappen, Daumengrips.
Ein guter Maker fragt von selbst, wo das Teil sitzt und was es aushalten muss.
Und wenn man selbst keinen Drucker hat?
Das ist der Punkt, an dem die meisten aussteigen. Ein Drucker kostet, braucht Platz und vor allem Einarbeitung. Für ein einzelnes Teil lohnt sich das nicht.
Genau aus dieser Lücke ist die Plattform LayerForge entstanden. Die Beobachtung dahinter war simpel: Sehr viele Leute haben einen 3D-Drucker daheim stehen, der viel zu selten läuft — und gleichzeitig ist es für andere überraschend schwer, kurzfristig ein gedrucktes Einzelteil zu bekommen.
So läuft es ab:
- Auftrag posten. Mit fertiger Druckdatei, oder einfach mit Fotos und Maßen. Wer nur eine Idee hat, kann den Auftrag auch nur fürs Design vergeben.
- Maker aus der Region legen Angebote. Preis, Material und Umsetzung stehen transparent nebeneinander.
- Auftrag vergeben, Rückfragen laufen über die Plattform.
- Bezahlt wird über LayerForge. Der Maker bekommt sein Geld erst, wenn der Kunde das Teil bestätigt hat.
Aktuell sind rund 500 Maker aus Österreich und Deutschland registriert. Nach jedem abgeschlossenen Auftrag gibt es eine Bewertung, dadurch wird sichtbar, wer verlässlich arbeitet. Dazu gibt es einen Shop, in dem Maker fertige Produkte direkt anbieten.
Was man nicht drucken lassen sollte
Kurz und ehrlich: Geschützte Designs. Eine lizenzierte Sammlerfigur oder eine geschützte Herstellerdatei ist kein Reparaturteil, auch wenn der Drucker technisch keinen Unterschied macht. Bei funktionalen Kleinteilen, die nach Foto oder Maß neu konstruiert werden, ist das etwas anderes. Auf der Plattform gibt es ein Meldeverfahren, über das problematische Aufträge gemeldet und gestoppt werden können.
Kurzinterview mit Martin Leitner, Gründer von LayerForge
Gamers.at
Wie kommt man als Gamer zu einem Ersatzteil, das es nicht mehr gibt?
Martin Leitner
Foto machen, Maße nehmen, Auftrag posten. Man braucht keine CAD-Kenntnisse. Wichtig sind Bilder von mehreren Seiten mit einem Lineal oder einer Münze als Maßstab, die wichtigsten Maße und ein Foto der Einbausituation. Wenn das kaputte Original noch da ist, unbedingt erwähnen — auch aus Bruchstücken lässt sich ein Teil rekonstruieren.
Gamers.at
Was kostet so etwas typischerweise?
Martin Leitner
Kleinteile wie ein Batteriefachdeckel oder ein Halteclip liegen meistens im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Eurobereich. Dazu kommt Versand, oder man holt es ab, wenn der Maker in der Nähe wohnt. Aufwendigere Sachen mit Konstruktionsarbeit kosten entsprechend mehr, weil dort Designzeit drinsteckt.
Gamers.at
Wie lange dauert es?
Martin Leitner
Angebote kommen oft innerhalb eines Tages. Der Druck selbst dauert je nach Teil ein paar Stunden. Realistisch ist eine gute Woche von Auftrag bis Teil in der Hand — deutlich schneller, wenn der Maker in der Region sitzt.
Gamers.at
Was ist der häufigste Fehler bei einem Auftrag?
Martin Leitner
Zu wenig Information. „Ich brauche einen Batteriefachdeckel für Controller XY“ ohne Bilder und Maße führt zu Rückfragen und teuren Angeboten, weil der Maker Unsicherheit einpreisen muss. Fünf Minuten mehr Aufwand beim Posten sparen oft ein Drittel vom Preis.
Gamers.at
Kann man als Gamer mit eigenem Drucker auch mitmachen?
Martin Leitner
Ja, und genau das ist die andere Hälfte der Plattform. Wer einen Drucker daheim hat, legt sich als Maker an und bietet auf Aufträge in seiner Region. Den Preis setzt jeder Maker selbst — es gibt keine Vorgaben von der Plattform. Für viele ist das ein netter Nebenverdienst mit Hardware, die sonst herumsteht.
Gamers.at
Wo steht LayerForge in einem Jahr?
Martin Leitner
Mehr Maker, mehr Regionen, und hoffentlich der Punkt, an dem „Dafür gibt es keine Ersatzteile mehr“ nicht mehr das Ende der Geschichte ist.
Zusammenfassung
FAZIT
3D-Druck ist längst mehr als ein Hobby für Bastler. Gerade bei Ersatzteilen, individuellem Zubehör oder kleinen Anpassungen rund um Gaming-Hardware kann die Technik eine praktische Lösung sein, wenn Originalteile nicht mehr erhältlich sind oder fertiges Zubehör nicht zum eigenen Setup passt.
Wer keinen eigenen Drucker besitzt, kann entsprechende Teile über lokale Maker fertigen lassen. Entscheidend bleiben dabei eine möglichst genaue Beschreibung, passende Maße und die Wahl des richtigen Materials. Gleichzeitig sollten bei Vorlagen und Designs mögliche Urheber- und Markenrechte berücksichtigt werden. Plattformen wie LayerForge versuchen, Anbieter und Interessenten für solche Einzelanfertigungen zusammenzubringen – ob sich ein Auftrag lohnt, hängt letztlich von Aufwand, Preis und Verfügbarkeit klassischer Ersatzteile ab.