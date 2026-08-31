Drucken lassen statt kaufen: Was Gamer 2026 alles aus dem 3D-Drucker herausholen

Jeder kennt das Problem. Der Batteriefachdeckel der Fernbedienung ist seit drei Jahren verschwunden und wird von einem Streifen Klebeband gehalten. Der Ständer der alten Konsole hat einen Riss. Der Stick am Retro-Controller ist ausgeleiert und wird nirgends mehr verkauft. Und der neue Schreibtisch hat genau da keinen Headset-Halter, wo man ihn bräuchte.

Für all das gibt es seit Jahren eine Lösung, die nur an einer Hürde scheitert: Man braucht einen 3D-Drucker. Oder eben jemanden, der einen hat.

Was in der Gaming-Ecke tatsächlich gedruckt wird

Das sind keine Zukunftsvisionen, das ist die Alltagsliste:

Reparatur und Ersatz – Batteriefachdeckel für Controller und Fernbedienungen — der mit Abstand häufigste Fall – Gehäuseklappen, Cartridge-Klappen und Standfüße bei Retro-Konsolen – Ersatz-Stickaufsätze, D-Pads und Trigger-Aufsätze – Halteclips und Scharniere, die im Original aus sprödem Plastik waren

– Batteriefachdeckel für Controller und Fernbedienungen — der mit Abstand häufigste Fall – Gehäuseklappen, Cartridge-Klappen und Standfüße bei Retro-Konsolen – Ersatz-Stickaufsätze, D-Pads und Trigger-Aufsätze – Halteclips und Scharniere, die im Original aus sprödem Plastik waren Zubehör und Setup – Headset-Halter, Controller-Ständer, Konsolen-Vertikalständer – Kabelmanagement, Kabelclips, Kabeldurchführungen – GPU-Stützen gegen den Sag, Lüfteradapter, Staubschutzblenden – Halterungen für Mikrofonarme, Streamdeck, Handykamera

– Headset-Halter, Controller-Ständer, Konsolen-Vertikalständer – Kabelmanagement, Kabelclips, Kabeldurchführungen – GPU-Stützen gegen den Sag, Lüfteradapter, Staubschutzblenden – Halterungen für Mikrofonarme, Streamdeck, Handykamera Tabletop und Sammler – Inserts und Sortiereinsätze für Brettspiele – Würfeltürme, Kartenhalter, Token, Lifecounter – Terrain und Dioramenteile – Displaystände für Figuren und Sammlerstücke

– Inserts und Sortiereinsätze für Brettspiele – Würfeltürme, Kartenhalter, Token, Lifecounter – Terrain und Dioramenteile – Displaystände für Figuren und Sammlerstücke VR – Adapter fürs Facial Interface, Linsenschutz, Kabelclips, Halterungen für die Basisstationen

Der gemeinsame Nenner: alles Einzelstücke oder Kleinstserien. Also genau das, wofür sich klassische Fertigung nie gelohnt hat.

Das Materialthema in dreißig Sekunden

PLA ist der Standard bei Einsteigerdruckern und für Deko und Displaystände völlig okay. Für alles, was Kraft aufnimmt, im Auto liegt oder in der Sonne steht, ist es der falsche Kunststoff — es wird spröde und verzieht sich bei Wärme.

Besser:

PETG für Halterungen, Ständer, Gehäuseteile. Robust und gutmütig.

für Halterungen, Ständer, Gehäuseteile. Robust und gutmütig. ASA für alles, was Sonne abbekommt.

für alles, was Sonne abbekommt. Nylon/PA, gerne carbonverstärkt für Teile, die wirklich belastet werden.

für Teile, die wirklich belastet werden. TPU flexibel — für Griffe, Dämpfer, Schutzkappen, Daumengrips.

Ein guter Maker fragt von selbst, wo das Teil sitzt und was es aushalten muss.

Und wenn man selbst keinen Drucker hat?

Das ist der Punkt, an dem die meisten aussteigen. Ein Drucker kostet, braucht Platz und vor allem Einarbeitung. Für ein einzelnes Teil lohnt sich das nicht.

Genau aus dieser Lücke ist die Plattform LayerForge entstanden. Die Beobachtung dahinter war simpel: Sehr viele Leute haben einen 3D-Drucker daheim stehen, der viel zu selten läuft — und gleichzeitig ist es für andere überraschend schwer, kurzfristig ein gedrucktes Einzelteil zu bekommen.

So läuft es ab:

Auftrag posten. Mit fertiger Druckdatei, oder einfach mit Fotos und Maßen. Wer nur eine Idee hat, kann den Auftrag auch nur fürs Design vergeben. Maker aus der Region legen Angebote. Preis, Material und Umsetzung stehen transparent nebeneinander. Auftrag vergeben, Rückfragen laufen über die Plattform. Bezahlt wird über LayerForge. Der Maker bekommt sein Geld erst, wenn der Kunde das Teil bestätigt hat.

Aktuell sind rund 500 Maker aus Österreich und Deutschland registriert. Nach jedem abgeschlossenen Auftrag gibt es eine Bewertung, dadurch wird sichtbar, wer verlässlich arbeitet. Dazu gibt es einen Shop, in dem Maker fertige Produkte direkt anbieten.

Was man nicht drucken lassen sollte

Kurz und ehrlich: Geschützte Designs. Eine lizenzierte Sammlerfigur oder eine geschützte Herstellerdatei ist kein Reparaturteil, auch wenn der Drucker technisch keinen Unterschied macht. Bei funktionalen Kleinteilen, die nach Foto oder Maß neu konstruiert werden, ist das etwas anderes. Auf der Plattform gibt es ein Meldeverfahren, über das problematische Aufträge gemeldet und gestoppt werden können.