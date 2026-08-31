Realmforge Studios hat Rise of the Spellbaker angekündigt. Das märchenhafte Action-Adventure verbindet Erkundung und Kämpfe mit magischem Backen, Dorf-Ausbau und Koop für bis zu sechs Spieler und soll 2027 erscheinen.

In Rise of the Spellbaker übernimmt man die Rolle einer Hexe, die nach dem Ausbruch einer unbekannten Seuche offenbar zu den wenigen Überlebenden in Khemia gehört. Gemeinsam mit ihrer Katze macht sie sich auf, das verdorbene Land zu erkunden und die Ursache der sogenannten Seuche aufzudecken.

Zentrales Spielelement ist das „Zauberbacken“: Aus gefundenen Zutaten und wiederentdeckten Rezepten entstehen magische Backwaren, die unter anderem im Kampf eingesetzt werden können. Darüber hinaus lässt sich das Haus der Hexe einrichten und das Dorf schrittweise wieder zu einem sicheren Rückzugsort aufbauen.

Koop mit bis zu sechs Spielern

Neben dem Einzelspieler-Modus ist ein Mehrspieler-Modus vorgesehen. Dabei können sich bis zu sechs Hexen zusammenschließen, Aufgaben untereinander aufteilen und gemeinsam gegen die Seuche vorgehen. Als Begleiter nennt Realmforge unter anderem den sprechenden Sauerteig Hermann sowie die kleinen Biscies.

Rise of the Spellbaker wird von Realmforge Studios entwickelt und von Kalypso Media veröffentlicht. Der Release ist für 2027 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S geplant. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Produktseite; auf Steam kann das Spiel bereits auf die Wunschliste gesetzt werden.