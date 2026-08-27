Gamescom 2026: iiyama zeigt neuen 49-Zoll-G-Master

iiyama zeigt auf der Gamescom 2026 in Halle 10.1 neue G-Master-Gaming-Monitore. Besucher können einen 49-Zoll-Ultrawide im Sim-Racing-Setup testen, an Esports-Turnieren teilnehmen und zweimal täglich einen Gaming-Monitor gewinnen. Der Messeauftritt läuft noch bis 30. August am Stand A078.

iiyama ist auf der laufenden Gamescom 2026 in Halle 10.1, Stand A078, vertreten. Im Mittelpunkt steht der neue G-Master GCB4986DQSNP-B1 Gold Phoenix, den Besucher noch vor dem offiziellen Marktstart in einem Sim-Racing-Setup mit Thrustmaster-Hardware ausprobieren können. Der 49-Zoll-Monitor setzt auf ein extrabreites Panoramaformat.

OLED-Monitor und Esports-Turniere

In zwei Free-to-Play-Zonen steht außerdem der 27-Zoll-OLED-Monitor G-Master GOB2701QSC-B1 „Titan Falcon“. Das Modell bietet eine Auflösung von 2.560 × 1.440 Pixeln, eine Bildwiederholrate von 280 Hz und eine laut Hersteller mit 0,03 ms angegebene Reaktionszeit.

Während der Messe veranstaltet iiyama zudem Turniere in League of Legends, Rocket League, Fall Guys, Overwatch, F1 25 und EA Sports FC 26. Zusätzlich wird zweimal täglich ein G-Master GB2791QSU-B1 unter den Teilnehmern eines Gewinnspiels verlost.

G-Master-Monitore auch bei Bandai Namco

Auch am Gamescom-Stand von Bandai Namco Entertainment Europe in Halle 6.1, Stand A20/B021, kommen G-Master-Monitore zum Einsatz. Dort sind Ace Combat 8: Wings of Theve, Dragon Ball Xenoverse 3 und The Blood of Dawnwalker spielbar. Die Gamescom 2026 läuft noch bis 30. August in Köln.