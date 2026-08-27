Capcom hat auf der Gamescom neues Gameplay zu Mega Man: Dual Override gezeigt. Der Trailer stellt Proto Man als spielbaren Charakter, das Override-System, Spezialchips und den neuen Robot Master Twinkle Girl vor.

Capcom hat im Rahmen der Gamescom Opening Night Live einen neuen Gameplay-Trailer zu Mega Man: Dual Override vorgestellt. Der zwölfte Hauptteil der klassischen Reihe soll 2027 für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen. Die PC-Version ist über Steam, Epic Games Store und Microsoft Store angekündigt. Weitere Informationen bietet die offizielle Website.

Proto Man, Override-System und Spezialchips

Der neue Gameplay-Trailer auf YouTube zeigt Proto Man als zweiten spielbaren Charakter neben Mega Man. Beide sollen sich durch unterschiedliche Fähigkeiten und Spielweisen unterscheiden. Neu ist außerdem das Override-System, mit dem Roboter ihre Leistung vorübergehend steigern können. Nach dem Einsatz folgt allerdings eine Phase mit eingeschränkten Fähigkeiten, wodurch der Zeitpunkt der Aktivierung eine wichtige Rolle spielen soll.

Zusätzlich lassen sich Mega Man und Proto Man über Spezialchips anpassen. Zu den gezeigten Effekten zählen Schnellfeuer, eine schützende Schildblase und Schwebeflug. Mit Twinkle Girl stellt Capcom außerdem einen von insgesamt acht neuen Robot Mastern vor. Wie in früheren Serienteilen können die Fähigkeiten besiegter Gegner in Spezialwaffen umgewandelt werden. Eine im Trailer gezeigte Waffe lässt sich zugleich als Luftsprung für zusätzliche Mobilität nutzen.

Auch Astro Man aus Mega Man 8 ist im Trailer zu sehen. Ob darüber hinaus weitere klassische Robot Master zurückkehren, hat Capcom bislang nicht bestätigt. Mega Man: Dual Override kann bereits im PlayStation Store, im Microsoft Store und auf Steam auf die Wunschliste gesetzt werden. Weitere Updates veröffentlicht Capcom über die offiziellen Mega-Man-Kanäle auf Instagram, X und Facebook.