ASUS bringt das ROG Zephyrus DUO 16 (GX651) nach Deutschland und Österreich. Das Dual-Screen-Notebook kombiniert zwei 16-Zoll-OLED-Touchscreens mit einem Intel Core Ultra 9 386H und einer GeForce RTX 5090 Laptop GPU.

Das neue ROG Zephyrus DUO 16 ist ab sofort in Deutschland und Österreich erhältlich. ASUS nennt für die Konfiguration GX651AX-SR004W einen Preis ab 6.699 Euro. Die Produktseite des Herstellers führt das Modell mit Windows 11 Home, Intel Core Ultra 9 386H, 64 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und einer NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU mit 24 GB GDDR7.

Zwei 16-Zoll-OLED-Displays

Das Notebook setzt auf zwei 16 Zoll große OLED-Touchscreens mit 2.880 × 1.800 Pixeln im 16:10-Format. Beide Panels arbeiten mit 120 Hz und einer angegebenen Reaktionszeit von 0,2 ms. Das Hauptdisplay unterstützt zusätzlich NVIDIA G-SYNC. ASUS nennt außerdem eine vollständige DCI-P3-Abdeckung und Pantone-Validierung.

Über ein 320-Grad-Scharnier und einen integrierten Kickstand lässt sich das Gerät in fünf vorgesehenen Betriebsarten nutzen. Neben dem klassischen Laptop-Modus stehen ein Dual-Screen-, Book-, Sharing- und Tent-Modus zur Verfügung. Die Fullsize-Tastatur ist abnehmbar und verbindet sich per Bluetooth; auf dem unteren Bildschirm kann alternativ eine virtuelle Tastatur eingeblendet werden.

RTX 5090, 64 GB RAM und 2-TB-SSD

Die angebotene Top-Konfiguration kombiniert den Intel Core Ultra 9 386H mit 16 Kernen und einer integrierten NPU mit bis zu 50 TOPS mit einer GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Hinzu kommen 64 GB LPDDR5X-8533 und eine 2 TB große NVMe-SSD. Für die Kühlung setzt ASUS auf Vapor Chamber, Flüssigmetall, zwei Lüfter und eine Graphit-Nano-Isolierfolie.

Zur weiteren Ausstattung zählen Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, eine 1080p-IR-Kamera, ein Sechs-Lautsprecher-System sowie zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse, zweimal USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1 FRL, ein UHS-II-SD-Kartenleser und ein 3,5-mm-Audioanschluss. Der Akku fasst 90 Wh, das Gesamtgewicht gibt ASUS mit 2,82 Kilogramm an.

Preis und Verfügbarkeit

Das ROG Zephyrus DUO 16 GX651AX-SR004W ist laut ASUS ab sofort erhältlich. In Deutschland nennt der Hersteller 6.699 Euro als Einstiegspreis für diese Konfiguration und verweist auf die Händlerübersicht. Für Österreich ist das Gerät unter anderem über die in der Ankündigung verlinkte Shop-Seite von Cyberport gelistet.