Die neue Retro-Gaming-Show Pixel Arcadia feiert am 24. August 2026 ihr Debüt. Geplant sind 90 Minuten mit Neuankündigungen, ersten Gameplay-Einblicken und einem Titel, der noch während der Veranstaltung erscheinen soll.

Veranstalter Pixel Helix hat wenige Tage vor dem Start weitere Details zu Pixel Arcadia – The Future of Retro bekannt gegeben. Die Hauptshow beginnt am 24. August 2026 um 20:00 Uhr CEST. Bereits ab 19:30 Uhr CEST läuft eine Pre-Show mit zusätzlichen Enthüllungen und ersten Einblicken.

Für die rund 90-minütige Präsentation kündigt Pixel Helix mehrere Weltpremieren, neue Spieleankündigungen und Gameplay-Material zu kommenden Retro- und Retro-inspirierten Titeln an. Mehr als 30 Publisher und Entwickler sollen beteiligt sein. Ein bislang nicht genannter Titel soll zudem direkt während der Veranstaltung veröffentlicht werden.

Moderiert wird die Show von Hasraf „HaZ“ Dulull von Beyond the Pixels und Dan Maher, der unter anderem durch Inside Xbox bekannt ist. Direkt im Anschluss ist eine Post-Show von Digital Foundry Retro geplant, die ausgewählte Ankündigungen ausführlicher einordnen soll.

Übertragung auf mehreren Plattformen

Pixel Arcadia wird unter anderem über Twitch, YouTube, Steam und GOG.com übertragen. Einen kurzen Vorgeschmack liefert bereits der offizielle Teaser. Weitere Informationen gibt es außerdem auf der offiziellen Pixel-Arcadia-Webseite.

Content Creator, die die Veranstaltung co-streamen möchten, können sich über das offizielle Anmeldeformular registrieren.