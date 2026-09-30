OGame: Project Orion bringt über 25 neue Missionstypen

Das große Update Project Orion erweitert OGame um mehr als 25 Missionstypen, Flottenkämpfe gegen Gegnerwellen und gemeinsame Einsätze für bis zu fünf Personen. Der öffentliche Test startet am 30. September; der weltweite Start ist für Ende November geplant.

Gameforge hat Project Orion als umfangreiches Update für das Weltraum-Strategiespiel OGame angekündigt. Im Zentrum stehen Anomalien, die Spieler mit Flottenmissionen untersuchen können. Dabei reicht das Angebot von Kämpfen gegen mehrere aufeinanderfolgende NPC-Flotten bis zu friedlichen Transportaufträgen. Insgesamt soll Project Orion mehr als 25 Missionstypen umfassen.

In Kampfmissionen müssen Kommandanten mehrere zufällig zusammengestellte Gegnerwellen überstehen. Mit höheren Stufen des Interstellaren Anomalie-Detektors nehmen Stärke und Größe der Flotten zu, zugleich steigen die möglichen Belohnungen. Dazu zählen Schiffe, Ressourcen, Erfahrung für Lebensformen und Premium-Gegenstände. Bis zu fünf Spieler können ihre Flotten in einer Orion-Gruppe koordinieren. PvP-Missionen versprechen doppelte Belohnungen, lassen aber auch Angriffe rivalisierender Spieler zu.

Neue Ressource und Testserver

Eine weitere Neuerung ist Lithium. Die Ressource entsteht durch die Umwandlung von Metall, Kristall, Deuterium oder Nahrung und soll überschüssigen Vorräten einen zusätzlichen Nutzen geben. Ein neues Kontrollzentrum mit neun ausbaubaren Gebäuden bietet Boni für Orion-Aktivitäten. Außerdem kommen eine überarbeitete Missionsübersicht und ein Tutorial-Kapitel hinzu.

Der öffentliche Test beginnt laut Gameforge am 30. September über eine separate Pioneers-Testlobby. Dafür ist ein eigenes Konto erforderlich. Der Test läuft im Browser und über die OGame-App für Mobilgeräte; der Fortschritt soll nach der Testphase erhalten bleiben.

Project Orion erscheint in zwei Schritten: Am 6. November 2026 startet das Update zunächst in neu eröffneten Universen, am 30. November folgt der weltweite Rollout für Browser und Mobilgeräte. OGame ist weiterhin kostenlos spielbar.

Fakten zu OGame: Project Orion

Genre: Weltraum-Strategiespiel / MMO

Weltraum-Strategiespiel / MMO Entwickler und Publisher: Gameforge

Gameforge Plattformen: Browser, iOS und Android

Browser, iOS und Android Öffentlicher Test: ab 30. September 2026

ab 30. September 2026 Start in neuen Universen: 6. November 2026

6. November 2026 Weltweiter Start: 30. November 2026

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