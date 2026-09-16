Xbox Game Pass: Cloud Gaming ab November auf 15 Stunden pro Monat begrenzt

Schon ab November 2026 soll Cloud Gaming über den Xbox Game Pass nur noch eingeschränkt nutzbar sein. Microsoft beabsichtigt, die monatliche Spielzeit auf höchstens 15 Stunden zu begrenzen.

Bestehende Abonnenten sollen vorläufig ausgenommen werden. Weitere Stunden Spielzeit sollen zu einem späteren Zeitpunkt im Xbox Store zum Kauf bereitstehen.

Cloud Gaming ab November zeitlich begrenzt

Anfang September 2026 hat Microsoft überraschend bekanntgegeben, Cloud Gaming zeitlich begrenzen zu wollen. Wer den Xbox Game Pass abonniert hat, kann derzeit mehr als 1.300 Spiele via Cloud Gaming spielen. Neben Titeln aus dem Spiele-Abo lassen sich ausgewählte gekaufte Titel streamen. Regelmäßig ergänzt Microsoft das Cloud-Portfolio um ältere Spiele und neue Releases.

Via Xbox Wire hat Microsoft offengelegt, die Spieldauer pro Monat stark limitieren zu wollen. Entscheidend ist das abgeschlossene Abo. Mit Game Pass Essential endet Cloud Gaming nach fünf Stunden, Premium-Mitglieder haben zehn Stunden Zeit, bei Ultimate ist nach 15 Stunden Schluss. Wer das Zeitlimit ausschöpft, muss das Spiel herunterladen oder weitere Stunden im Xbox Store kaufen. Microsoft zufolge gelten die Neuerungen ab November.

Spiele direkt im Browser sind allerdings nicht nur beim Cloud Gaming verbreitet. Auch andere Bereiche der Spielebranche setzen auf Inhalte ohne vorherigen Download. Österreicher finden beispielsweise bei Casino.org mehr als 21.000 Casino-Games, von denen sich viele kostenlos im Browser ausprobieren lassen. Anders als beim Xbox Cloud Gaming steht dabei allerdings nicht das Streamen technisch anspruchsvoller PC- und Konsolenspiele im Mittelpunkt.

Laut Microsoft nur 4 % der Abonnenten betroffen

Rasch haben die geplanten Limits Kritik auf sich gezogen. Um die Wogen bereits im Vorfeld zu glätten, hat Microsoft angemerkt, dass nur etwa 4 % der Game-Pass-Abonnenten betroffen wären. Mit anderen Worten: 96 % der Abonnenten sollen die neuen monatlichen Limits laut Microsoft nicht erreichen. Plausibel erscheint diese Angabe durchaus. Als GeForce Now 2025 ein 100-Stunden-Limit eingeführt hat, hat dies laut Nvidia lediglich 6 % der User tangiert.

Allerdings lassen sich obige Zahlen nicht ohne Weiteres vergleichen. GeForce Now ist ein reiner Cloud-Gaming-Dienst. Xbox Game Pass ist nutzbar, ohne je Cloud Gaming zu starten. Obwohl das Zeitlimit beim Xbox Cloud Gaming deutlich früher ansetzt, sind also deutlich weniger User betroffen. Wer regelmäßig Spiele streamt, könnte daher bereits vor Monatsende mit dem Limit kollidieren. Wenn man sich vor Augen hält, dass moderne Releases häufig eine Spielzeit von mehr als 15 Stunden haben, könnte das monatliche Cloud-Kontingent bei längeren Titeln allenfalls als eine Art Demo dienen. Um den Abspann zu erreichen, ist in den meisten Fällen ein Download notwendig.

Weitere Neuerung: Cloud Gaming ohne Abo

Zu begrüßen ist ein anderer Punkt. Ab November soll Cloud Gaming allen Spielern offenstehen, auch denjenigen, die kein Game-Pass-Abo abgeschlossen haben. Stattdessen sollen sich im Xbox Store Pakete für Cloud Gaming buchen lassen. Anschließend lassen sich verfügbare Titel auf unterstützten Geräten streamen. Zu den unterstützten Geräten gehören unter anderem Xbox-One-Konsolen. Damit lassen sich beispielsweise geeignete Spiele streamen, die für die Xbox Series X|S entwickelt wurden.

Bestehende Abonnenten werden vorerst ausgeklammert

Mittlerweile berichten Spieler aus Ländern wie Deutschland, Polen und Australien, dass für bestehende Abonnenten anscheinend andere Regeln gelten sollen. In einer E-Mail stellt Microsoft klar, dass Cloud Gaming weiterhin unbegrenzt verwendbar ist, solange das Abo fortgeführt wird. Sollte das Abo beendet und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden, würden obige Limits zum Tragen kommen.

Im September 2026 hat Microsoft begonnen, dynamische Preise zu testen. Wer aktuell kein Abo unterhält, bekommt möglicherweise ein rabattiertes Jahresabo angeboten. Dass Abonnenten unterschiedliche Preise für das gleiche Abo zahlen, ist nichts Neues. Vor allem in europäischen Ländern setzt Microsoft Preiserhöhungen selten sofort durch. Stattdessen gilt der bisherige Monatspreis, solange das Abo nicht ausläuft.

Preise für Cloud Gaming noch nicht bekannt

Als brisant könnte sich erweisen, welche Preise Xbox für die zusätzlichen Stunden ausruft. Bei GeForce Now lassen sich etwa 15-Stunden-Pakete buchen, die je nach Abo zwischen $2,99 und $5,99 kosten. Dass bei GeForce Now preislich unterschieden wird, hängt mit dem Abonnement zusammen. Mit dem Performance-Tarif sind bis zu 1440p möglich, während Ultimate Auflösungen von bis zu 5K und Bildraten von bis zu 360 FPS unterstützt.

Beim Xbox Cloud Gaming werden je nach Abo Auflösungen von bis zu 1440p unterstützt. Ob Microsoft unterschiedliche Preise verlangt, steht noch in den Sternen. Unklar ist auch, ob sich einzelne Stunden oder nur Pakete erwerben lassen und ob größere Pakete mit Rabatten einhergehen. Dass Microsoft sich bedeckt hält, was die Preise anbelangt, kann unterschiedlich gedeutet werden. Denkbar ist, dass Microsoft zunächst abwarten möchte, wie die neuen Zeitlimits von den Nutzern aufgenommen werden.

GeForce Now mit deutlich höherem Limit

Dass die Spieldauer beim Cloud Gaming begrenzt wird, ist ein alter Hut. Nvidia deckelt Cloud Gaming bereits seit 2025 auf 100 Stunden pro Monat. Allerdings geht Microsoft ungleich drastischer vor. Während 100 Stunden bei Nvidia umgerechnet mehr als drei Stunden pro Tag entsprechen, bleiben bei einem Game-Pass-Ultimate-Abo durchschnittlich nur rund 30 Minuten pro Tag. Noch restriktiver fallen die Limits der anderen Mitgliedschaften aus: 20 Minuten täglich beim Game Pass Premium, bloß 10 Minuten mit Essential.

Bei GeForce Now stoßen lediglich Power-User mit dem 100-Stunden-Limit zusammen. Im Falle von Xbox Cloud Gaming könnten hingegen auch Gelegenheitsspieler betroffen sein, insbesondere beim Premium- und Essential-Abo.

Zu erwähnen ist, dass andere Cloud-Gaming-Dienste ohne monatliches Zeitlimit auskommen. Bei Amazon Luna, Boosteroid und anderen Diensten sind Sitzungen zeitlich nicht begrenzt. Microsoft begründet den Schritt mit gestiegenen Kosten des Cloud Gamings. Je mehr Spieler den Dienst nutzen und je länger sie spielen, desto höher fallen laut dem Unternehmen die Kosten für die Bereitstellung aus. Mit den monatlichen Limits soll der Dienst weiterhin angeboten und zugleich in Zuverlässigkeit und Leistung investiert werden können.