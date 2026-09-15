Sigilfarer ist jetzt für PC erhältlich

Viabo Games hat Sigilfarer veröffentlicht. Das Würfel-Roguelite ist ab sofort für PC über Steam, Epic Games Store und GOG erhältlich und startet mit einem Rabatt von 20 Prozent.

Sigilfarer: A Dice-Rolling Roguelite ist ab sofort für PC erhältlich. Das Spiel von Viabo Games verbindet eine taktische Gruppen-RPG-Struktur mit rundenbasierten Kämpfen und prozeduralen Roguelite-Expeditionen.

Im Mittelpunkt steht ein Würfel-System, das parallel zur Ausrüstung und Entwicklung der Figuren angepasst wird. Die Gruppe reist durch eine von einer magischen Katastrophe gezeichnete Welt, sammelt Ressourcen und entscheidet, wie weit sie eine Expedition fortsetzt, bevor sie zur Basis zurückkehrt.

Die Veröffentlichung erfolgt auf Steam, im Epic Games Store und bei GOG. Der reguläre Preis liegt bei 11,99 US-Dollar; zum Start gilt ein Rabatt von 20 Prozent. Der Steam-Eintrag nennt eine Veröffentlichung am 14. September 2026.

Fakten zu Sigilfarer