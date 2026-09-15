Tempest Rising: The Veti’s Wrath erscheint am 29. September

Die Erweiterung The Veti’s Wrath ergänzt Tempest Rising um eine dritte Fraktion und eine neue Einzelspielerkampagne. Ein kostenloses Update macht die Veti außerdem in mehreren Mehrspielermodi verfügbar.

Slipgate Ironworks, 3D Realms, Knights Peak und Saber Interactive veröffentlichen die Erweiterung The Veti’s Wrath am 29. September für Tempest Rising auf Steam. Im Mittelpunkt steht die dritte spielbare Fraktion des Echtzeit-Strategiespiels.

Die Erweiterung enthält eine neue Einzelspielerkampagne mit elf Missionen. Darin übernehmen Spieler die Kontrolle über die Veti, eine technologisch fortgeschrittene Fraktion, die ihre frühere Herrschaft zurückgewinnen will. Zu den neuen Einheiten gehören unter anderem Fahrzeuge, Infanterie, Lufteinheiten, Spezialisten und eine Superwaffe.

Parallel erscheint ein kostenloses Update für alle Besitzer des Basisspiels. Damit werden die Veti im Mehrspielermodus, in Gefechten gegen die künstliche Intelligenz und in benutzerdefinierten Partien spielbar. Die Erweiterung ist einzeln sowie als Bestandteil einer neuen Gold Edition erhältlich.

Der Steam-Eintrag zu The Veti’s Wrath führt die Kampagne derzeit mit elf Missionen und die Veti als neue Fraktion.

Fakten zu The Veti’s Wrath