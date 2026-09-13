World of Warcraft: Forever startet am 4. November

World of Warcraft: Forever startet im November

Blizzard Entertainment hat mit World of Warcraft: Forever eine neue dritte Spielvariante des MMORPGs angekündigt. Sie soll neben dem modernen World of Warcraft und den Classic-Angeboten bestehen und keines der beiden bestehenden Angebote ersetzen.

Der Start ist für den 4. November 2026 vorgesehen. Eine Beta beginnt bereits am 17. September. Für die neue Variante kündigt Blizzard drei neue Gebiete, mehr als 1.000 Quests, neun Dungeons und zwei Schlachtzüge an. Außerdem kommt mit den Skyborne eine neue spielbare Rasse hinzu.

Weitere Details zu Zugang, Preis und den einzelnen Inhalten will Blizzard im Rahmen der weiteren BlizzCon-Präsentationen bekannt geben.

Offizielle Informationen: Blizzard-News zur BlizzCon 2026