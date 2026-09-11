ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE erhält die Live-Action-Miniserie HOUR ZERO

Bandai Namco kündigt mit HOUR ZERO eine vierteilige Live-Action-Vorgeschichte zu ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE an. Die Serie startet am 15. September, das Spiel erscheint am 2. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Die Kurzfilmserie erzählt eine Vorgeschichte zur Handlung von ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE. Im Mittelpunkt stehen drei Personen, die die ersten Tage der Invasion der Republik Sotoa in die Föderation von Zentral-Usea überleben: ein Pilot ohne sicheren Landeplatz, ein Arzt, der seinen Feind gerettet hat, und eine Nachrichtensprecherin, die wegen ihrer Berichte zum Schweigen gebracht wird.

Die vier Episoden von HOUR ZERO werden rückwärts erzählt und führen zu den Ereignissen, die den Krieg im Spiel auslösen. Die erste Folge soll am 15. September 2026 erscheinen. Weitere Angaben zu den einzelnen Veröffentlichungsterminen liegen derzeit nicht vor.

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE wird von Bandai Namco Aces entwickelt. Die Deluxe Edition bietet ab dem 29. September einen vorgezogenen Zugang, der reguläre Start folgt am 2. Oktober. Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam.

Weitere Informationen bietet die offizielle Ankündigung von Bandai Namco.

Fakten zu ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE