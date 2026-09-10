Just Dance: Decades of Hits erscheint im Oktober

Ubisoft bringt Just Dance: Decades of Hits am 13. Oktober für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S heraus. Die Switch-2-Version folgt am 10. November.

Just Dance: Decades of Hits versammelt 35 Songs aus sechs Jahrzehnten. Die Auswahl reicht laut Ubisoft von den 1970er-Jahren bis in die 2020er und umfasst unter anderem „Mamma Mia“ von ABBA, „Uptown Girl“ von Billy Joel, „Wannabe“ von den Spice Girls, „Feel Good Inc.“ von Gorillaz und „NUEVAYoL“ von Bad Bunny.

Ein neuer Adventure-Modus führt durch sechs thematisch gestaltete Welten. Gemeinsam mit Lyra, der Tochter von Dr. Gigavolt, sollen Spielerinnen und Spieler ihren Vater retten, Mini-Aktivitäten absolvieren und Belohnungen freischalten. Der Modus steht allen Besitzerinnen und Besitzern des Spiels zur Verfügung.

Tanzen mit bis zu sechs Personen

Lokal können bis zu sechs Personen gemeinsam tanzen. Als Controller dient weiterhin ein Smartphone mit der kostenlosen Just Dance Controller App. Zusätzlich sind ein Party-Modus mit wechselnden Regeln, ein Workout-Modus und das Multiple Dancer Card System für individuelle Profile enthalten.

Wer bereits eine Edition von Just Dance 2023 bis Just Dance 2026 besitzt, kann die Songs der jeweiligen Spiele auf derselben Konsole gemeinsam mit den neuen Titeln nutzen. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 39,99 Euro.

Fakten zu Just Dance: Decades of Hits