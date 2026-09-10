Aller guten Dinge sind drei: Drei neue „Battlefield Reports“ für Dawn of War IV

KING Art Games zeigt in drei neuen Battlefield Reports weitere Multiplayer-Gefechte aus Warhammer 40,000: Dawn of War IV. Den Auftakt bildet ein 1-gegen-1 zwischen Orks und Necrons.

Zu Warhammer 40,000: Dawn of War IV ist der dritte Battlefield Report erschienen. Das Video zeigt ein 1-gegen-1-Annihilation-Gefecht zwischen Orks und Necrons und gibt dabei Einblicke in weitere Einheiten, Fähigkeiten und konfigurierbare Match-Einstellungen.

Weitere Multiplayer-Modi folgen

In den beiden kommenden Videos wollen KING Art Games und Publisher PLAION den Blick auf größere Gefechte richten. Der für den 16. September angekündigte Report widmet sich einem 2-gegen-2-Match im Modus „Team Domination“. Am 23. September soll anschließend der Modus „Team Skirmish“ vorgestellt werden, in dem zwei Spieler gegen einen starken Computergegner antreten.

Der aktuelle Report zeigt außerdem Änderungen an der Necron-Power-Matrix, die auf Rückmeldungen aus der Community zurückgehen. Die Entwickler stellen dabei auch spätere Einheiten und Fähigkeiten der Necrons vor.

Veröffentlichung im Dezember

Warhammer 40,000: Dawn of War IV soll am 3. Dezember 2026 für PC erscheinen. Käuferinnen und Käufer der Commander Edition erhalten laut PLAION drei Tage früher Zugang und können ab dem 30. November spielen.

Den dritten Battlefield Report ansehen.

Fakten zu Warhammer 40,000: Dawn of War IV