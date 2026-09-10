The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered und Songs of the Past kommen für Nintendo Switch 2

The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered erscheint am 29. September 2026 für Nintendo Switch 2. Besitzer der ursprünglichen Switch-Version erhalten das Remaster als kostenloses Upgrade; die Erweiterung Songs of the Past folgt 2027.

CD PROJEKT RED hat im Rahmen der aktuellen Nintendo Direct weitere Informationen zu The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered veröffentlicht. Die native Nintendo-Switch-2-Version erscheint am 29. September 2026.

Remaster mit Switch-2-Funktionen

Die überarbeitete Fassung enthält das Grundspiel sowie die beiden Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine. Neben Verbesserungen an Grafik und Performance wurden Kämpfe, Animationen, das Fähigkeitensystem, das Monsterverhalten und der Fotomodus überarbeitet.

Die Switch-2-Version unterstützt außerdem Bewegungssteuerung, Gyro-Zielen, Maussteuerung und die Nutzung des Touchscreens für Karte, Menüs und Gwent. Besitzerinnen und Besitzer von The Witcher 3: Wild Hunt für die ursprüngliche Nintendo Switch können die Remastered-Version ohne zusätzliche Kosten erhalten. Neue Spieler können das Spiel vorbestellen.

Neue Erweiterung im Jahr 2027

In der Direct wurde außerdem Songs of the Past vorgestellt. Die dritte Erweiterung führt Geralt in die neue Region Letten und soll 2027 unter anderem für Nintendo Switch 2 erscheinen. Ein genauer Termin wurde noch nicht genannt.

Weitere Informationen zu Songs of the Past und die Details zur Switch-2-Version.

Fakten zu The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered