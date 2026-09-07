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puzzlez – a shapez game: tobspr Games kündigt neues Puzzlespiel an

von Hannes Linsbauer0

tobspr Games hat mit puzzlez – a shapez game ein eigenständiges Puzzlespiel angekündigt, das 2027 für Steam erscheinen soll.

Das Spiel entsteht als Ableger der shapez-Reihe und versetzt die Spielenden in kompakte, atmosphärische 3D-Umgebungen. Dort gilt es, Formen in kleinen Produktionsketten zu erzeugen und die jeweiligen Rätselboxen zu lösen. Die Aufgaben sollen von einfachen Abläufen bis zu komplexen Logistikproblemen über mehrere Ebenen reichen.

Nach Angaben von tobspr Games umfasst puzzlez mehr als 75 handgefertigte Automatisierungs- und Logikrätsel. Mehrere Lösungswege, ein entspanntes audiovisuelles Design sowie Statistiken zum Vergleich mit anderen sollen dabei unterschiedliche Herangehensweisen unterstützen.

Ein integrierter Editor ermöglicht es außerdem, eigene Rätsel zu erstellen, mit der Community zu teilen und die Kreationen anderer zu spielen. Die Entwickler erklären, dass das Projekt ursprünglich als DLC für shapez 2 geplant war. Weil die Idee über den Umfang einer Erweiterung hinausgewachsen sei, wurde daraus ein eigenständiges Spiel.

Auf einen Blick:
Entwickler: tobspr Games
Genre: Puzzle, Automation, Simulation
Plattform: PC (Steam)
Erscheinung: 2027

Weitere Informationen zu tobspr Games

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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