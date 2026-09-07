Sniper Dan erscheint am 17. September für PC und Konsolen

Sniper Dan erscheint am 17. September 2026 für Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.

PQube und das Entwicklerstudio Denki haben den Veröffentlichungstermin von Sniper Dan bestätigt. Das 3D-Adventure verbindet die Suche nach versteckten Objekten mit der ungewöhnlichen Aufgabe, Probleme mithilfe eines Präzisionsgewehrs zu lösen.

Die Hauptfigur Dan reist durch Clumsy County und hilft den Bewohnerinnen und Bewohnern bei alltäglichen Problemen. Gesucht werden nicht Personen, sondern die jeweiligen Ursachen: Ein Schuss soll beispielsweise einen defekten Gegenstand oder ein anderes Hindernis beseitigen. Zwischen den Missionen lassen sich das Gewehr verbessern und Dans Büro dekorieren.

Neben der Kampagne sind Minispiele und zusätzliche Modi wie Time Attack, Ammo Hunt und ein Fotomodus vorgesehen. Die Switch-2-Version unterstützt laut Nintendo die Joy-Con-Maussteuerung.

Die Veröffentlichung ist für den 17. September 2026 als Download geplant. Das Spiel soll auf allen genannten Plattformen erscheinen.

Sniper Dan im Nintendo eShop | Steam

Fakten zu Sniper Dan