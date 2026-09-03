Imperiums: The Americas angekündigt: 4X-Strategie mit 20 indigenen Zivilisationen

Kube Games hat mit Imperiums: The Americas einen neuen eigenständigen Teil seiner Strategieserie angekündigt. Das rundenbasierte 4X-Spiel spielt im frühen 15. Jahrhundert und stellt 20 indigene Zivilisationen Amerikas in den Mittelpunkt.

Imperiums: The Americas soll die Entwicklung politischer Gemeinschaften in Nord-, Mittel- und Südamerika abbilden. Statt eines vorgegebenen Staatsmodells sollen geografische Bedingungen, kulturelle Traditionen und die verfügbare Infrastruktur bestimmen, wie Siedlungen wachsen und miteinander verbunden werden. Jede der 20 spielbaren Zivilisationen erhält laut Kube Games eigene Ausgangsbedingungen und strategische Schwerpunkte.

Diplomatie braucht Boten, Wirtschaft braucht Wege

Kontakte zu anderen Völkern entstehen nicht automatisch über die gesamte Karte. Häuptlinge, Gesandte und sichere Routen sollen für Verhandlungen und Abkommen eine zentrale Rolle spielen. Auch der Transport von Waren und Ressourcen hängt von Distanzen und der vorhandenen Infrastruktur ab; lange oder unsichere Wege können zu Verlusten führen.

Neben militärischer und wirtschaftlicher Macht berücksichtigt das Spiel politische sowie spirituelle Autorität. Schamanen, Rituale, Krisenräte und Mandate sollen Stabilität und Zusammenhalt beeinflussen. Ein nichtlinearer Erfindungsbaum und eine an die Lage angepasste KI sollen dafür sorgen, dass sich die Partien unterschiedlich entwickeln. Einzelspieler- und mehrere Mehrspielerformen sind angekündigt.

Generative KI bei einzelnen visuellen Assets

Auf der Steam-Seite weist Kube Games darauf hin, generative KI-Werkzeuge zur Erstellung und Überarbeitung einiger visueller Inhalte eingesetzt zu haben. Genannt werden Illustrationen, Elemente der Benutzeroberfläche und Marketingmaterial.

Imperiums: The Americas befindet sich für PC in Entwicklung und ist auch im Epic Games Store gelistet. Einen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Weitere Angaben bietet die offizielle Ankündigung von Kube Games.

Fakten zu Imperiums: The Americas