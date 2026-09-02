Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen zeigt Relikt-Expeditionen in Norgan

Capcom stellt in einem neuen Gameplay-Video den Relikt-Expeditions-Zyklus von Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen vor. Die Erweiterung erscheint in Europa am 9. Oktober 2026; zugleich ist ein kostenloses Titel-Update für das Hauptspiel verfügbar.

Der neue Gameplay-Überblick zur Relikt-Expedition zeigt, wie die Ausflüge in die verschneite Region Norgan ablaufen. Ausgangspunkt ist die Norganische Siedlung, die als sicherer Stützpunkt für Vorbereitungen, Ausrüstungsverbesserungen und Erholung dient.

Vorbereitung, Beute und Reliktbewertung

Vor jeder Expedition müssen die Erweckten Proviant einpacken und ihre Ausrüstung anpassen. Außerhalb der Siedlung können Relikte nicht nur im Kampf, sondern auch bei der Erkundung verlassener Ortschaften und Höhlen gefunden werden. Gegen Bezahlung hilft außerdem der Direwolf Freki bei der Suche nach Beute.

Zu den im Video gezeigten Gegnern zählen Beorcan-Krieger, ein Norgan-Riese, der seine Widersacher mit seinem Atem einfrieren kann, sowie der Eisdrache Fimbl. Gerade stärkere Gegner sollen Relikte mit höherem Potenzial bewachen.

Gesammelte Relikte erhalten ihre endgültige Form erst nach einer Bewertung durch Jiera, die Oberin der Norganischen Siedlung. Das Ergebnis kann trotz ähnlich aussehender Fundstücke unterschiedlich ausfallen. Abhängig von der Seltenheit entstehen Waffen und Rüstungen mit verbesserten Werten, neuen Fähigkeiten oder Anpassungen für bereits vorhandene Fertigkeiten der Erweckten und ihrer Vasallen.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen angespielt

Auf der gamescom hatten wir bereits Gelegenheit in die Erweiterung hineinzuspielen, es gibt jede Menge Gefechte in rasanten Kämpfen des eigenen Teams gegen zahlreiche Monster inklusive Bosskämpfen gegen scheinbar übermächtige Gegner. Hat jedenfalls recht viel Spaß gemacht und alle Fans dürfen sich auf packende Auseinandersetzungen freuen.

Kostenloses Titel-Update ist verfügbar

Parallel zur Gameplay-Präsentation hat Capcom ein kostenloses Titel-Update für Dragon’s Dogma 2 veröffentlicht. Es enthält Verbesserungen an Bildrate und Leistung, zusätzliche Speicherplätze sowie mehr frei zuweisbare Waffenfertigkeiten.

Die kostenpflichtige Dark Arisen-Erweiterung erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam zum empfohlenen Preis von 29,99 Euro. Eine Komplettfassung mit Hauptspiel und Erweiterung kommt am selben Tag auch für Nintendo Switch 2 sowie für die übrigen Plattformen auf den Markt. Weitere Angaben bietet die offizielle Website zu Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen.

Fakten zu Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen