Crimson Moon ist für PC, PS5 und Xbox Series X|S erschienen

ProbablyMonsters hat Crimson Moon am 1. September für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Das gotische Action-Adventure-RPG lässt sich allein oder im Online-Koop zu zweit spielen.

In Crimson Moon übernehmen Spielende die Rolle eines Nephilim, eines Hybriden aus Mensch und Engel. In wiederholbaren Missionen gilt es, die von Dämonen, Untoten und Vampiren besetzte Stadt Gildenarch zurückzuerobern. Im Mittelpunkt stehen Nahkämpfe, unterschiedliche Waffen und vorübergehende Verwandlungen mit zusätzlichen Fähigkeiten.

Zwischen den Einsätzen lassen sich Ausrüstung und Fähigkeiten verbessern. Neue Missionen, Modifikatoren und wechselnde Gegnerzusammenstellungen sollen die einzelnen Durchläufe variieren. Der optionale Online-Koop unterstützt zwei Personen und passt den Schwierigkeitsgrad dynamisch an.

Standard- und Deluxe Edition

Laut Publisher kostet die Standardfassung 19,99 Euro. Die Deluxe Edition wird für 29,99 Euro angeboten und enthält das Ceremonial Armor Set, die kosmetische Waffe Axe of the Gods sowie Zugang zu einer noch nicht näher terminierten Erweiterung.

Die PC-Fassung ist über Steam erhältlich. ProbablyMonsters nennt außerdem den Epic Games Store; dessen Produktseite war zum Zeitpunkt der redaktionellen Prüfung allerdings noch mit „Demnächst“ gekennzeichnet. Die Konsolenversionen sind im PlayStation Store und im Xbox Store gelistet.

Vier eigens für die Bosskämpfe komponierte Metal-Stücke entstanden unter anderem in Zusammenarbeit mit HEALTH, Jared Dines, Misha Mansoor und Ricky Armellino.

Fakten zu Crimson Moon