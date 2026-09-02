No Rest for the Wicked: Version 1.0 auf März 2027 verschoben

Moon Studios verschiebt die Veröffentlichung von No Rest for the Wicked 1.0 von Oktober 2026 auf März 2027. Der neue Zeitraum gilt für PC und PlayStation 5; eine offene Beta ist für Dezember geplant.

Das österreichische Entwicklerstudio Moon Studios hat den geplanten Start der Vollversion von No Rest for the Wicked um mehrere Monate verschoben. Statt wie bislang angekündigt im Oktober 2026 soll Version 1.0 nun im März 2027 für PC und PlayStation 5 erscheinen.

Als Gründe nennt das Studio weitere Arbeiten an der Performance, am Klassensystem und am allgemeinen Feinschliff. Bis zur Veröffentlichung sind zusätzliche geschlossene und offene Testphasen vorgesehen. Eine offene Beta soll im Dezember 2026 stattfinden; einen genauen Termin hat Moon Studios noch nicht genannt.

Weitere Plattformen bleiben ohne Termin

Für Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 stehen weiterhin keine Veröffentlichungstermine fest. Die neue Zeitangabe für März 2027 bezieht sich damit zunächst auf die PC- und PS5-Versionen.

PC-Spielerinnen und -Spieler, die No Rest for the Wicked vor dem 1. Januar 2027 über Steam erwerben, sollen das angekündigte Founders Pack erhalten. Vorbestellungen für PlayStation 5 sollen im Januar 2027 beginnen und ebenfalls den Zugang zu diesen Bonusinhalten ermöglichen.

No Rest for the Wicked befindet sich seit April 2024 im Early Access auf Steam. Das Action-Rollenspiel stammt von Moon Studios, dem Team hinter Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps. Weitere Einzelheiten stehen in der offiziellen Mitteilung von Moon Studios; die aktuelle PC-Fassung ist auf der Steam-Produktseite zu finden.

Fakten zu No Rest for the Wicked