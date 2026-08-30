Gallipoli im Test

25 vs 25 – Stay in the line, boys!

Die Schlachten des Ersten Weltkrieges wurden mit massivem Einsatz von Soldaten ausgefochten. Es kam zu riesigen Verlusten, im Regelfall auf Seiten des Angreifers. Der Hauptgrund dafür war die fortschreitende Technik. Vor allem das Maschinengewehr, aber auch der Stacheldraht und die verbesserte Artillerie haben es fast unmöglich gemacht, mit Massen von Infanterieeinheiten vorzurücken. So eine wirkliche Lösung wurde im ganzen Ersten Weltkrieg nicht gefunden, erst im Zweiten Weltkrieg kam es durch den Einsatz von motorisierten Verbänden wieder zu einer etwas beweglicheren Kriegsführung. Der Erste Weltkrieg war jedoch vor allem durch den Stellungskrieg (vor allem an der Westfront) geprägt. Jeder Angriff endete mit hohen Verlusten und bestenfalls winzigen Gebietsgewinnen. Und genau in so ein Szenario wirft uns auch Gallipoli. Die Türken verteidigen verbissen (und mit ein wenig deutscher Unterstützung) ihre Heimat, die Alliierten (Engländer, Franzosen, aber auch Soldaten aus den Dominions wie Australien, Neuseeland und Indien) versuchen, über schroffes Gelände die türkischen Stellungen zu überrennen. Die Türken haben vor allem Kanonen zur Unterstützung, die Alliierten wollten dies durch die schweren Kanonen ihrer Kriegsschiffe ausgleichen (und haben dabei einige Schiffe durch Seeminen verloren).

Aktuell stehen fünf Karten (neben Schlachten aus der Dardanellen-Offensive auch eine Karte aus dem Mesopotamien-Feldzug oder vom Kampf um Suez) zur Verfügung. Es ist möglich, fehlende menschliche Spieler mit Bots zu ersetzen. Sind die Server voll, spielen 25 Menschen gegen 25 Menschen. Das Gameplay ist wie gehabt – kämpft euch von Punkt zu Punkt voran, sobald ihr als Angreifer den Gegner von einem Punkt vertrieben habt, wird die Frontlinie angepasst und ihr könnt den nächsten Punkt angreifen (oder verteidigen). Die meisten Spieler kämpfen mit Gewehren. Keine Vorderlader, aber nach jedem Schuss muss repetiert werden, das Magazin umfasst auch nur ein paar Patronen. Schnellfeuerwaffen sind relativ selten. Organisiert euch in Einheiten, das macht das Vorgehen wesentlich effektiver als wenn ihr alleine kämpfen wollt. Die Benutzung von Chat ist dabei hilfreich.