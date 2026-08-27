CHERRY XTRFY bringt mit der M42V2 eine kabelgebundene Gaming-Maus mit 45 Gramm Gewicht auf den Markt. Das Modell bietet zwei austauschbare Rückenschalen, einen Pixart-3327-Sensor und kostet zum Start 39,99 Euro.

Die CHERRY XTRFY M42V2 ist ab sofort erhältlich und bildet den Auftakt einer neuen Maus-Serie des Herstellers. Das symmetrische Gehäuse basiert auf der bisherigen M42 und lässt sich über zwei mitgelieferte Rückenschalen an unterschiedliche Handgrößen sowie Palm-, Claw- und Fingertip-Griffstile anpassen. Für den Wechsel sind weder Schrauben noch Werkzeug nötig.

45 Gramm und Einstellungen direkt an der Maus

Ohne Kabel wiegt die M42V2 45 Gramm. CHERRY setzt auf ein geschlossenes Gehäuse, eine matte UV-Beschichtung sowie UHMW-PE-Gleitflächen ohne PTFE. Die Verbindung erfolgt kabelgebunden über USB-A; das mitgelieferte EZcord-Kabel ist 1,8 Meter lang.

Für die Konfiguration ist keine zusätzliche Software erforderlich. CPI, Polling Rate, Lift-off-Distance und Debounce Time lassen sich direkt an der Maus einstellen. Der verbaute Pixart-3327-Sensor arbeitet mit 400 bis 6.200 CPI, die Polling Rate kann auf 125, 250, 500 oder 1.000 Hz gesetzt werden. Bei den Haupttasten kommen Huano Transparent Blue Shell Pink Dot Switches zum Einsatz, die laut Hersteller für bis zu 80 Millionen Klicks ausgelegt sind.

Preis und Verfügbarkeit

Die CHERRY XTRFY M42V2 ist seit dem 27. August 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 39,99 Euro erhältlich. Weitere Angaben und Bestellmöglichkeiten finden sich auf der offiziellen Produktseite von CHERRY.