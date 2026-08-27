Rebellion zeigt in einem neuen Gameplay-Trailer die „Reactor“-Mission von Alien Deathstorm. Der Action-Horror-Shooter ist auf der gamescom 2026 erstmals spielbar und soll im Frühjahr 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Der neue Gameplay-Trailer rückt die sogenannte „Reactor“-Mission in den Mittelpunkt. Darin müssen Spieler:innen unter schwierigen Umweltbedingungen einen beschädigten Kernspaltungsreaktor erreichen und einen „Fission Initiator“ bergen. Gleichzeitig greifen feindliche Aliens an, während der planetenweite Megasturm die Kolonie weiter verwüstet.

Reactor-Mission erstmals auf der gamescom spielbar

Alien Deathstorm ist auf der gamescom 2026 erstmals öffentlich spielbar. Die gezeigte Mission vermittelt einen Eindruck vom First-Person-Gameplay des von Rebellion entwickelten Action-Horror-Shooters. Schauplatz ist eine abgelegene menschliche Kolonie, deren Kommunikation abgebrochen ist und die sowohl vom Sturm als auch von außerirdischen Kreaturen bedroht wird.

Die Spieler:innen übernehmen die Rolle eines Combat Engineers, der ursprünglich für eine Rettungsmission entsandt wurde. Neben Feuergefechten soll auch die Erkundung der beschädigten Anlage eine Rolle spielen. Weitere Informationen zum Spiel bietet die offizielle Website.

Alien Deathstorm soll im Frühjahr 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Zum Start ist das Spiel im Game Pass enthalten und soll außerdem über Xbox Cloud verfügbar sein. Auf PC ist der Titel unter anderem bei Steam gelistet; weitere Store-Seiten gibt es im PlayStation Store und im Xbox Store.