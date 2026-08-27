Elementa hat bei der Opening Night Live einen neuen Trailer zu Silver Palace gezeigt. Neben Ermittlungen und Kämpfen gibt das Open-World-Action-RPG erstmals einen Einblick in den Multiplayer-Bereich „House of Greed“ und ist auf der gamescom spielbar.

Der neue gamescom-Trailer zu Silver Palace zeigt weitere Szenen aus den Ermittlungen und Kämpfen des Unreal-Engine-5-Titels. Zu sehen sind unter anderem Doktor Firtho bei der Untersuchung eines aus Silverium geformten Körpers, die Detektivin bei ihren Nachforschungen sowie Auftritte von Ashley, Gratia und Red Rose. Auch kurze Ausschnitte aus Bosskämpfen gegen Vita et Mors und Cinderella sind enthalten.

Erster Einblick in „House of Greed“

Zum Ende des Trailers zeigt Elementa erstmals Multiplayer-Inhalte unter dem Namen „House of Greed“. Mehrere Charaktere bewegen sich durch abgeschlossene Räume und treten gegen fremdartige Kreaturen an. Konkrete Angaben zu Regeln, Spielerzahl oder Umfang dieses Multiplayer-Bereichs wurden bislang nicht genannt.

Silver Palace ist für PC, Mobile und PlayStation 5 angekündigt. Einen Veröffentlichungstermin gibt es derzeit nicht. Zum Launch sollen auf dem PC Raytracing und DLSS 4.5 unterstützt werden.

Auf der gamescom 2026 spielbar

Auf der gamescom 2026 ist Silver Palace am Stand C021 in Halle 6 spielbar. Vorgesehen sind unter anderem eine Demo-Zone, eine Bühne, ein Fotobereich und Merchandise-Aktionen. Die PC-Demo läuft auf von ALTERNATE bereitgestellten Systemen mit GeForce RTX 5080.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website sowie den offiziellen Kanälen auf X, Facebook, Discord und YouTube.