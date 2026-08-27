JBL erweitert zur gamescom 2026 sein Gaming-Audio-Portfolio um das Quantum 850 sowie die Modelle Quantum 520, 520X und 120. Parallel erhält die QuantumENGINE-Software mehrere neue Funktionen, die bis Ende 2026 schrittweise erscheinen.

JBL hat rund um die gamescom 2026 mehrere Neuheiten seiner Quantum-Reihe vorgestellt. An der Spitze steht das kabellose JBL Quantum 850 mit Hi-Res-zertifizierten 50-mm-Carbon-Treibern, JBL Quantum Spatial Sound mit Head Tracking und adaptivem Noise Cancelling. Das Headset unterstützt 2,4-GHz-Wireless und Bluetooth 5.3 sowie kabelgebundene Verbindungen über USB-C und 3,5 mm. Kompatibilität nennt JBL für Windows-PCs, macOS, iOS, iPadOS, Android, PlayStation und Nintendo. Einen Preis oder konkreten Verkaufsstart nennt die offizielle Mitteilung derzeit nicht.

Quantum 520, 520X und 120 ab sofort erhältlich

Neu im aktualisierten Mittelklasse- und Einstiegsbereich sind das JBL Quantum 520 Wireless, Quantum 520X Wireless und Quantum 120. Alle drei Modelle setzen auf dynamische 50-mm-Carbon-Treiber und ein abnehmbares 6-mm-Mikrofon. Das Quantum 520X ist für Xbox zertifiziert, während das Quantum 120 kabelgebunden arbeitet.

Für die kabellosen Quantum 520 und 520X nennt JBL eine Akkulaufzeit von bis zu 37 Stunden. Beide Modelle kosten laut unverbindlicher Preisempfehlung jeweils 99,99 Euro, das Quantum 120 liegt bei 44,99 Euro. Die drei Headsets sind seit dem 26. August 2026 erhältlich. Weitere Produktinformationen bietet JBL auf seiner offiziellen Website.

QuantumENGINE erhält neue Gaming-Funktionen

Parallel erweitert JBL seine QuantumENGINE-Software. Spieloptimierte Nutzerprofile und die Fernsteuerung im selben Netzwerk sind bereits verfügbar. Für das dritte Quartal 2026 sind automatische Spielerkennung, eine erweiterte Nutzung der Basisstation als Steuerzentrale sowie Makroprogrammierung vorgesehen.

Im vierten Quartal sollen ein KI-gestützter Footstep-Booster und eine Integration von Nanoleaf-Beleuchtung folgen. Der Footstep-Booster analysiert laut JBL den Spielsound und soll relevante Geräusche wie Schritte, Stimmen, Schüsse und Explosionen gezielt hervorheben.