Publisher 4Divinity und Entwickler Hoothanes zeigen neues Gameplay aus The Defiant. Der Ego-Shooter ist auf der gamescom 2026 in Köln mit einer rund 15-minütigen Demo spielbar; ein Release-Termin steht noch aus.

4Divinity und Hoothanes haben im Rahmen der gamescom Opening Night Live einen neuen Gameplay-Trailer zu The Defiant veröffentlicht. Das Spiel ist vor dem Hintergrund des Zweiten Japanisch-Chinesischen Kriegs angesiedelt und kombiniert Ego-Shooter-Gefechte mit Infiltration und erzählerisch inszenierten Missionen. Der neue gamescom-Trailer zeigt unter anderem Kämpfe, Schleichpassagen und Einsätze hinter feindlichen Linien.

Kämpfe, Infiltration und historisch inspirierte Waffen

Nach Angaben der Entwickler führen die Missionen durch besetzte Dörfer, ländliche Gebiete, Wälder, militärisch genutzte Wege und befestigte Stellungen. Spieler sollen Informationen sammeln, gegnerische Operationen sabotieren und Ziele aus der Distanz ausschalten können. Scheitert die Tarnung, geht das Spiel in offene Feuergefechte über.

Auch bei den Waffen orientiert sich Hoothanes an historischen Vorbildern. Genannt wird unter anderem das Hanyang Type 88, ein in China gefertigtes Gewehr auf Basis des deutschen Gewehr 88. Weitere zeitgenössische Schusswaffen sollen ebenfalls zum Arsenal gehören.

Demo auf der gamescom 2026

The Defiant ist noch bis 30. August 2026 auf der gamescom in Köln spielbar. Die rund 15-minütige Demo befindet sich in Halle 7 am Stand B021.

Das Spiel soll für PC über Steam sowie für bislang nicht näher benannte Konsolen erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin haben 4Divinity und Hoothanes noch nicht genannt. Auf Steam kann The Defiant bereits zur Wunschliste hinzugefügt werden.