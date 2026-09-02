Pawtential Disaster: Hunde ziehen im Koop einen Kinderwagen durch Hindernisparcours

Yummy Games hat mit Pawtential Disaster ein Physik-Koop-Spiel für bis zu vier Personen vorgestellt. Darin versucht ein Rudel Hunde, einen Kinderwagen gemeinsam durch instabile Hindernisparcours zu ziehen.

In Pawtential Disaster sind die Hunde mit demselben Kinderwagen verbunden und müssen ein Baby sicher nach Hause bringen. Die Steuerung der Leinen und die Physik der Umgebung machen die eigentlich einfache Aufgabe zu einem Koordinationstest: Die Tiere ziehen und schieben den Wagen, tragen Gegenstände im Maul, betätigen Schalter und versuchen, ihn trotz beweglicher Plattformen und anderer Gefahren aufrecht zu halten.

Das Spiel kann allein sowie im lokalen oder Online-Koop mit bis zu vier Personen gespielt werden. Zu den angekündigten Hindernissen zählen vereiste Flächen, Wind, Schneebälle, Boote und steile Abhänge. Außerdem sollen sich die Hunde anpassen lassen; Geheimnisse und ein zusätzlicher schwieriger Modus sind ebenfalls vorgesehen.

Steam-Start für Ende 2026 geplant

Pawtential Disaster wird von Yummy Games entwickelt und selbst veröffentlicht. Der Start der PC-Fassung über Steam ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen, einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Eine Version für Nintendo Switch ist ebenfalls geplant, hat derzeit aber noch keinen Termin.

Das Indie-Studio zeigt das Spiel außerdem im Rahmen der „Selected Indie 80“ auf der Tokyo Game Show 2026. Weitere Informationen bietet die offizielle Spielseite; die Steam-Seite ist bereits verfügbar.

Fakten zu Pawtential Disaster