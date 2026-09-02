Tom Clancy’s Rainbow Six Tactics bringt Siege-DNA in die Rundentaktik

Paul Bishop übernimmt das Kommando

Spieler schlüpfen nicht selbst in die Rolle eines einzelnen Operators, sondern übernehmen als Six die Leitung der Rainbow-Einheit. Diese Position bekleidet Paul Bishop, den Serienfans aus Rainbow Six Vegas kennen dürften. Die Handlung ist innerhalb der bestehenden Rainbow Six Siege-Zeitlinie angesiedelt und spielt zwischen Year 10 und Year 11. Ubisoft möchte damit nicht nur bekannte Figuren und Fähigkeiten übernehmen, sondern Tactics ausdrücklich als Teil des bestehenden Universums etablieren.

Vom Hauptquartier aus werden Einsätze ausgewählt, Geheimdienstinformationen ausgewertet und Teams zusammengestellt. Insgesamt sollen 15 aus Siege bekannte Operatoren verfügbar sein. Jeder davon besitzt eigene Fähigkeiten, Gadgets und einen individuellen Talentbaum. Pro Mission ziehen maximal vier Operatoren ins Feld.

Zu den bislang gezeigten beziehungsweise bestätigten Figuren zählen unter anderem Ash, Sledge, Montagne, Glaz und Nøkk. Ihre aus Siege bekannten Rollen werden dabei auf das rundenbasierte System übertragen: Montagne kann mit seinem Schild Deckung schaffen, Glaz aus der Distanz agieren, während Nøkk auf verdeckte Bewegungen ausgelegt ist.

Erst aufklären, dann zuschlagen

Die eigentlichen Missionen sollen nicht erst mit dem ersten Schuss beginnen. Vor dem Angriff gilt es zunächst, Informationen über Gegner, Wege und mögliche Zugangspunkte zu sammeln. Recon-Drohnen und andere Aufklärungsmittel spielen entsprechend eine wichtige Rolle.

Anschließend wird das Gebiet aus einer taktischen Perspektive erkundet. Positionierung, Sichtlinien und Deckung bestimmen, welche Optionen zur Verfügung stehen. Gleichzeitig bleibt eines der wichtigsten Merkmale von Rainbow Six erhalten: die zerstörbare Umgebung. Wände lassen sich öffnen, Deckungen beseitigen und alternative Zugänge schaffen. Ubisoft verspricht mehr als 45 Schauplätze rund um den Globus; andere Angaben aus Entwicklergesprächen sprechen konkret von 47 handgebauten Karten.

Die Missionstypen orientieren sich ebenfalls an bekannten Szenarien der Serie. Bestätigt sind unter anderem Geiselrettungen, Bombenentschärfungen und Einsätze gegen bestimmte Zielpersonen.