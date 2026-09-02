Dungeon Settlers startet am 4. September in den Early Access

Das südkoreanische Studio CanOpener bringt Dungeon Settlers am 4. September 2026 in den Steam Early Access. Das Strategiespiel verbindet Siedlungsbau mit prozeduralen Dungeon-Expeditionen und taktischen Echtzeitkämpfen.

In Dungeon Settlers leiten Spielerinnen und Spieler eine Expedition in ein von magischer Erosion gezeichnetes Land. Ausgangspunkt ist eine eigene Siedlung, in der Unterkünfte, Werkstätten und landwirtschaftliche Flächen entstehen. Ressourcen, Nahrung, Ausrüstung und Forschung sollen die Bewohner auf ihre Einsätze in den umliegenden Dungeons vorbereiten.

Für die Expeditionen werden Gruppen aus bis zu vier Figuren zusammengestellt. Deren Fähigkeiten, Eigenschaften und Ausrüstung beeinflussen die Erfolgsaussichten. Die Kämpfe laufen in Echtzeit ab, können aber jederzeit pausiert werden, um Befehle zu erteilen und auf unterschiedliche Gegnertypen zu reagieren. Die Verliese werden prozedural zusammengesetzt und sollen dadurch bei jedem Durchgang andere Räume, Gefahren und Ressourcen bieten.

Early Access soll rund zwei Jahre dauern

Zum Start umfasst die Early-Access-Fassung laut der offiziellen Steam-Seite die vollständige grundlegende Spielschleife sowie die ersten beiden Dungeon-Regionen. Während der voraussichtlich rund zweijährigen Entwicklungsphase plant das Studio weitere Regionen, Gegner, Waffen, Fähigkeiten und Ereignisse. Auch Mod-Unterstützung über den Steam Workshop ist vorgesehen.

Die Benutzeroberfläche wird unter anderem auf Deutsch angeboten. Nach Angaben von CanOpener hat Dungeon Settlers vor dem Early-Access-Start mehr als 250.000 Wunschlisten-Einträge gesammelt. Eine kostenlose Demo ist bereits über Steam erhältlich.

Fakten zu Dungeon Settlers