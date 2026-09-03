Wardens of Avalon zeigt neues Gameplay und kündigt Oktober-Playtest an

Runes Studio und The Arcade Crew zeigen neues Gameplay aus Wardens of Avalon. Das Koop-Action-Rollenspiel rund um den Wiederaufbau Camelots soll 2027 für PC erscheinen; ein weiterer Playtest ist für Oktober vorgesehen.

Der neue Trailer gibt einen ausführlicheren Einblick in Kämpfe, Erkundung und den Wiederaufbau des gefallenen Königreichs. In Wardens of Avalon übernehmen Spielerinnen und Spieler die Rolle eines Mitglieds der Twilight Knights. Die Ritter der Tafelrunde wurden korrumpiert, Camelot liegt in Trümmern und soll im Verlauf des Spiels schrittweise wiederhergestellt werden.

Spielerisch verbindet der Titel ein Top-Down-Action-Rollenspiel mit Survival-Crafting und Basisbau. Ressourcen aus den Erkundungszügen werden benötigt, um zerstörte Viertel und Gebäude rund um die Zitadelle wiederaufzubauen. Werkstätten, Schmieden und weitere Einrichtungen sollen anschließend neue Möglichkeiten für Ausrüstung und Fortschritt eröffnen.

Bei der Charakterentwicklung verzichtet Runes Studio auf feste Klassen. Stattdessen lassen sich Waffen, Rüstungen und Fähigkeiten frei kombinieren. Die Kämpfe können allein oder online gemeinsam mit bis zu drei weiteren Personen bestritten werden. Neben gewöhnlichen Gegnern warten handgefertigte Dungeons und mehrphasige Bosskämpfe.

Neuer Playtest im Oktober

Nach einem ersten Testlauf im Sommer soll der Steam-Playtest im Oktober erneut geöffnet werden. Laut Entwickler enthält die neue Fassung vor allem Fehlerkorrekturen und Komfortverbesserungen auf Basis des bisherigen Feedbacks. Außerdem soll der kommende Test unter anderem deutsche Texte unterstützen.

Wardens of Avalon befindet sich für PC in Entwicklung und soll 2027 erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Anmeldungen für den Playtest sind über die Steam-Seite möglich.

Fakten zu Wardens of Avalon