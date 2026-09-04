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Ghost Justice: Erster Gameplay-Trailer nach der gamescom veröffentlicht

von Hannes Linsbauer0

Centurion Developments hat den ersten Gameplay-Trailer zu Ghost Justice veröffentlicht. Das rundenbasierte Taktikspiel soll im ersten Quartal 2027 für PC über Steam erscheinen.

Centurion Developments hat nach der gamescom den ersten Gameplay-Trailer zu Ghost Justice veröffentlicht. Besucher konnten dort erstmals selbst Hand an eine öffentliche Demo des Taktikspiels legen.

Ghost Justice spielt vor dem Hintergrund eines eskalierenden Drogenkonflikts, in dem Regierungen die Kontrolle über ganze Regionen verloren haben. Eine Gruppe spezialisierter Einsatzkräfte operiert in Städten, abgelegenen Siedlungen und dichtem Dschungel. Die Missionen orientieren sich laut Entwickler an realen Einsätzen gegen Drogenkartelle.

Der neue Trailer gibt einen breiteren Einblick in den Spielablauf: Zwischen den Einsätzen verwalten Spieler ihre Basis, wählen Missionen aus, rekrutieren Spezialisten und bereiten die Ausrüstung vor. Im Einsatz koordinieren sie mehrere Teams, sammeln Informationen und legen Hinterhalte. Auch Schleichpassagen sowie die Zusammenarbeit von Beobachtern und Scharfschützen gehören zum Konzept.

Ghost Justice auf Steam

Fakten zu Ghost Justice

  • Entwickler und Publisher: Centurion Developments
  • Plattform: PC (Steam)
  • Veröffentlichung: 1. Quartal 2027
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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