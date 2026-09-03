PlayStation News: State of Play und State of Play Japan am heutigen Nachmittag

PlayStation zeigt am Donnerstag, den 3. September 2026, ab 15:00 Uhr MESZ zwei aufeinanderfolgende Ausgaben von State of Play und State of Play Japan.

Die erste Ausgabe von State of Play umfasst Neuigkeiten und Ankündigungen der PlayStation Studios sowie von Drittanbietern. Zum Abschluss ist ein ausführlicher Einblick in Final Fantasy VII Revelation von Square Enix angekündigt.

Direkt im Anschluss folgt State of Play Japan, erneut moderiert von Yuki Kaji. Die Sendung stellt kommende Spiele von Studios aus Japan und Asien vor und soll unter anderem neues Gameplay und weitere Ankündigungen zeigen.

State of Play wird auf Englisch mit japanischen Untertiteln ausgestrahlt. State of Play Japan ist auf Japanisch mit englischen Untertiteln verfügbar. Beide Shows lassen sich live über die offiziellen PlayStation-Kanäle auf YouTube und Twitch verfolgen.

Weitere Informationen bietet der offizielle PlayStation.Blog.