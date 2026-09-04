State of Play im September 2026: Alle Ankündigungen und Trailer

PlayStation hat am 3. September 2026 in einer Doppelfolge von State of Play und State of Play Japan mehr als 30 Spiele, neue Termine, Demos und Updates vorgestellt. Zu den wichtigsten Ankündigungen zählen Marvel’s Wolverine, Final Fantasy VII Revelation, Until Dawn 2 und Metro 2039.
Die beiden Präsentationen deckten ein breites Spektrum von großen Fortsetzungen über neue Rollenspiele bis zu kleineren, experimentellen Projekten ab. Die folgende Übersicht fasst die Spielankündigungen und die begleitenden Produkt- und Filmneuigkeiten zusammen. Grundlage ist die offizielle Zusammenfassung im PlayStation Blog; ergänzende Angaben stammen aus den dazu eingegangenen Herstellerinformationen.
Neue Spiele und erste Einblicke
CONQ: Crown of No Quarter wurde mit einem ersten Trailer vorgestellt. Das Spiel setzt auf gemeinsame offene Welten, in denen Armeen zu Land und zu Wasser geführt, Festungen gestürmt und Belagerungsmaschinen gebaut werden. Ein Veröffentlichungstermin wurde nicht genannt.
Daba: Land of Water Scar entsteht bei Dark Star Games im Rahmen des China Hero Project. Das Actionspiel versetzt die Spielenden in die Rolle eines Lehmwesens, das durch eine Welt reist, in der das Wasser versiegt ist. Die Veröffentlichung ist für Frühjahr 2027 auf PS5 geplant.
Mit Dragon Ball Xenoverse 3 wurde ein neues Abenteuer der Reihe angekündigt. Der eigene Held lässt sich individuell gestalten und entwickelt einen persönlichen Kampfstil. Das Spiel soll 2027 für PS5 erscheinen.
Rhapsody in Scarlet verbindet ein Action-Adventure im New York der 1920er-Jahre mit Magie und mystischen Bestien. Die Protagonistin Ellie Myers gerät in einen Konflikt mit einer Mafiaorganisation. Das Kampfsystem kombiniert Nah- und Fernangriffe mit Bestienfähigkeiten und anpassbaren Kombos. Plattformen sind PS5, Xbox Series X|S und PC via Steam; ein Termin steht noch aus.
The Eminence in Shadow: Phantom Echoes wird 2027 als erstes Konsolenspiel der Reihe für PS5 veröffentlicht. Der Trailer zeigt Roguelite-Action rund um die Seven Shadows und eine neue Geschichte unter der Aufsicht von Autor Daisuke Aizawa.
Uncanyon ist ein rätselorientiertes Abenteuer in einer vergessenen Welt, die aus miteinander verschmelzenden Parallelrealitäten entstanden ist. Die Veröffentlichung ist für 2027 auf PS5 vorgesehen.
World Phasebound Control Authority: WPCA ist ein neues Action-Rollenspiel von einem Eindämmungsagenten in Seoul, der sich übernatürlichen Phänomenen stellt. Der Start ist für 2028 auf PS5 geplant.
Termine, Demos und Erweiterungen
Crimson Desert: Charting the Unknown ist der erste DLC für Pearl Abyss’ Action-Adventure. Die Erweiterung ergänzt die Reise von Kliff, Oongka und Damiane. Nach der regionalen Angabe von Pearl Abyss startet sie in Europa am 16. Oktober 2026 um 00:00 Uhr MESZ für PS5, Xbox Series X|S, Steam und den Epic Games Store; der Preis liegt laut Hersteller bei 24,99 Euro.
Digimon Story Time Stranger: A Hero’s Eternal Legacy ist ein Erweiterungs-DLC, dessen Handlung drei Jahre nach dem Hauptspiel spielt. Er bringt einen neuen Protagonisten, einen neuen Partner und rund 50 zusätzliche Digimon. Die Veröffentlichung ist für 2027 auf PS5 angekündigt.
Dragon Quest Monsters: The Withered World erscheint am 3. Dezember für PS5. Der neue Trailer zeigt die beiden jungen Monsterzähmer und ihre Begleiter in einer geheimnisvollen Parallelwelt.
Fate/Extra Record ist ein vollständiges Remake mit erweitertem Moon Holy Grail War und einem überarbeiteten, deckbasierten Kampfsystem. Der Start erfolgt am 28. Januar 2027 für PS5 und PS4.
Final Fantasy Resonance erhält am 22. Oktober 2026 eine HD-2D-Action-RPG-Veröffentlichung für PS5, Switch 2, Switch, Xbox Series X|S und PC. Die separate Square-Enix-Information bestätigt außerdem eine kostenlose Demo: Das erste Kapitel umfasst ungefähr drei bis fünf Stunden, Spielstände lassen sich in die Vollversion übernehmen. Zudem kann Sephiroth gefunden und herausgefordert werden.
Final Fantasy VII Revelation bildet den Abschluss von Square Enix’ Remake-Trilogie und erscheint am 8. April 2027 für PS5, Switch 2, Xbox Series X|S sowie PC über Steam, den Epic Games Store und Xbox auf PC. Das gezeigte Material führt unter anderem auf die Highwind, stellt Cid und Vincent als neue spielbare Figuren vor und zeigt das WEAR-System.
Ghost of Yōtei Complete Edition erscheint am 1. Oktober. Sie enthält den neuen Kampf- und Überlebensmodus „Most Wanted“ sowie die Erweiterung „Echoes of Sekigahara“, die Atsus Vergangenheit beleuchtet.
Gundam Rogue Orbit erscheint am 5. März 2027 für PS5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Die neue Zeitlinie der Gundam-Saga erzählt von einem Überlebenskampf gegen eine unbekannte Bedrohung. Im Trailer sind der Pilot RE-X, der Gundam Helix, neue Figuren und anpassbare Mobile Suits zu sehen.
Hunter’s Moon ist ein historisches Folk-Horror-Spiel aus der Ego-Perspektive. Die Handlung spielt während einer einzigen Nacht im England des 17. Jahrhunderts. Als angeklagte Frau muss man einem Dorf und seinen Hexenjägern entkommen. Der Release ist für den 26. Oktober auf PS5 geplant.
Keeper von Double Fine Productions ist ein wortlos erzähltes Rätselabenteuer über einen erwachenden Leuchtturm und einen Meeresvogel. Es ist seit dem 3. September für PS5 erhältlich.
Maneater 2 verlegt die Hai-Action in einen luxuriösen Freizeitpark auf einer Privatinsel. Die Fortsetzung soll 2027 für PS5 erscheinen.
Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September 2026 weltweit für PS5. Der Launch-Trailer zeigt Logan gemeinsam mit Jean Grey und Team X sowie weitere Verbündete und Gegner.
Metro 2039 erscheint am 4. Februar 2027. Das Einzelspieler-Abenteuer von 4A Games setzt auf Erkundung, Überleben, Kämpfe und lautloses Vorgehen in einem postapokalyptischen Moskau. Die separate PLAION-Information nennt zum Start einen Performance-Modus mit 4K, 60 Bildern pro Sekunde und Raytracing auf PS5, PS5 Pro und Xbox; PC-Versionen erscheinen über Steam und den Epic Games Store.
Monster Hunter Wilds: Ascendance erweitert Capcoms Action-RPG 2027 für PS5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Der neue Trailer zeigt weitere Monster, Schauplätze und Spielmechaniken. In der Sendung wurden außerdem das Gebiet Himmelsruinen, die Boost Action und der Drachenälteste Gundoraja thematisiert.
Rematch startet am 24. September auf PS5 eine Zusammenarbeit mit Blue Lock. Die Figuren der Anime-Reihe ziehen damit in das Online-Fußballspiel ein.
Rev. NOiR kehrt mit neuen Story- und Kampftrailern zurück und soll 2027 für PS5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheinen. Im Mittelpunkt stehen Asch und Finé, die das Katastrophenphänomen Lightfall aufhalten wollen. Die Kämpfe verbinden Action mit strategischen Entscheidungen und den Mechaniken Astral Sigils und Kardieoses.
Das kostenlose Saros-Update „Zenith“ folgt später in diesem Jahr. Es ergänzt mit „Overlord Rush“ eine Boss-Herausforderung und mit „Eclipse Layers“ einen New-Game-Plus-Modus. Eine Option für langsamere Spielgeschwindigkeit soll außerdem die Barrierefreiheit verbessern.
Für SlashZero ist ab sofort eine zeitlich begrenzte PS5-Demo verfügbar. Sie umfasst drei spielbare Charaktere, Bosskämpfe und mehr als zehn Stunden Inhalt. Das Side-Scrolling-Action-Roguelike soll im Frühjahr 2027 erscheinen.
Auch zu Stupid Never Dies ist ab sofort eine Demo für PS5 und Steam verfügbar. Sie deckt die ersten zwei Stunden ab; Spielstände können in die am 21. Oktober erscheinende Vollversion übernommen werden. Der neue Trailer zeigt weitere Gegner und die Möglichkeit, Fähigkeiten mächtiger Monster zu übernehmen.
Until Dawn 2 erscheint am 28. Januar 2027 für PS5. Die Dead True Crew kehrt zunächst zum Blackwood Sanatorium zurück und reist anschließend zur Insel Akishima, wo Entscheidungen den Verlauf der Geschichte bestimmen.
Where the Seeds Fall ist das Debüt des neuen Cygames-Labels CygamesEdge und erscheint am 5. November 2026 digital für PS5, Switch 2 und Steam. Das Action-Adventure begleitet einen Soldaten und ein „Fell Child“ über die Äste eines Weltenbaums hinunter zu einer von der Fäulnis gezeichneten Oberfläche.
Weitere Ankündigungen der Shows
Gran Turismo 7 erhält noch in diesem Jahr das zweiteilige „Spec IV“-Update. Die Veröffentlichungen im Oktober und Dezember bringen zwei Strecken, zwölf Fahrzeuge, Online Drift Trials, Shuffle Races und einen Familienmodus.
Der PlayStation-Plus-Spielekatalog wird um den Koop-Looter-Shooter Mycopunk erweitert. Für den Premium-Klassikerkatalog wurden außerdem Mega Man X: Command Mission, Dino Crisis 2 und das originale Ratchet & Clank angekündigt.
Außerhalb neuer Spiele wurden zwei limitierte Grand Theft Auto VI-DualSense-Controller vorgestellt. Sie erscheinen am 19. November, Vorbestellungen beginnen am 10. September. Das Spiel selbst startet am selben Tag für PS5. Ebenfalls für den 1. Oktober ist ein 1.911-teiliges LEGO-Set zur ersten PlayStation-Konsole angekündigt.
Den Auftakt der Präsentation bildete ein neuer Blick auf den Resident Evil-Kinofilm von Zach Cregger. Der Film startet am 18. September in den Kinos und erzählt eine eigenständige Geschichte um einen medizinischen Kurier während eines Virusausbruchs in Raccoon City.
Quellen: offizieller PlayStation-Rückblick, regionale Terminangabe von Pearl Abyss und ergänzende Herstellerinformationen.