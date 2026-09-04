PROJECT ZIRCON: KONAMI kündigt Deckbuilding-Roguelike mit mehreren Enden an

KONAMI hat mit PROJECT ZIRCON ein Deckbuilding-Roguelike angekündigt, in dem Spielende eine Nation durch fünf Ingame-Jahre führen und ihren eigenen Weg durch eine Krise bestimmen. Ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest; die Steam-Wunschliste ist bereits geöffnet.

PROJECT ZIRCON wurde am 3. September 2026 im Rahmen von KONAMI PRESS START vorgestellt. Das Fantasy-Rollenspiel verbindet den Aufbau einer Nation mit einem kartenbasierten Roguelike-System. Die Welt wird vom wiedergekehrten Calamity Dragon of the Abyss bedroht.

Nation zwischen Strategie und Verwaltung

Ein Spieldurchlauf umfasst fünf Jahre. Jede Runde besteht aus einer Verwaltungsphase und einer Strategiephase. In der Strategiephase wird das eigene Gebiet erweitert und das Deck mit Charakterkarten und Einrichtungen ausgebaut. Je nach Ausrichtung stehen unter anderem Handels-, Industrie-, Kultur- und Militärpunkte zur Verfügung.

In der Verwaltungsphase werden die erworbenen Charakterkarten eingesetzt und miteinander sowie mit Einrichtungen kombiniert. Zusätzlich lassen sich bis zu drei Zirpowers ausrüsten, die besondere Vorteile bieten. Welche Karten verfügbar sind und welche Ereignisse eintreten, verändert sich von Durchlauf zu Durchlauf.

Verzweigte Szenarien und mehrere Enden

Die Entscheidungen während eines Durchlaufs beeinflussen den weiteren Verlauf der Geschichte, eröffnen alternative Wege und können zu unterschiedlichen Enden führen. Ziel der normalen Route ist es, den Calamity Dragon of the Abyss im fünften Jahr zu besiegen. Ein Scheitern bei den jährlichen Vorgaben beendet den Versuch.

Weitere Einblicke in das System liefert die offizielle PROJECT-ZIRCON-Spielseite. Dort kann das Spiel außerdem direkt zur Steam-Wunschliste hinzugefügt werden.

Fakten zu PROJECT ZIRCON

Entwickler und Publisher: KONAMI

KONAMI Genre: Deckbuilding-Roguelike / Strategie

Deckbuilding-Roguelike / Strategie Plattform: PC via Steam

PC via Steam Veröffentlichung: noch nicht angekündigt

noch nicht angekündigt Status: Steam-Wunschliste geöffnet

Quelle: offizielle PROJECT-ZIRCON-Spielseite und die KONAMI-Presseinformation vom 3. September 2026.