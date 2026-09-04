Onimusha: Way of the Sword ist ab sofort erhältlich

Onimusha: Way of the Sword ist weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC erschienen. Eine kostenlose Demo steht ebenfalls auf den Plattformen bereit.

Capcom hat Onimusha: Way of the Sword veröffentlicht. Das Actionspiel ist der erste neue Teil der Reihe seit 20 Jahren und führt in eine düstere Version des Japans der Edo-Zeit.

Im Mittelpunkt steht Miyamoto Musashi, dessen Darstellung auf dem japanischen Schauspieler Toshiro Mifune basiert. Nach einer Begegnung mit den dämonischen Genma erhält Musashi einen Oni-Handschuh, der ihm übernatürliche Fähigkeiten verleiht. Seine Reise führt durch ein verzerrtes Kyoto, das reale Schauplätze, lokale Mythen und historische Persönlichkeiten mit einer Fantasy-Handlung verbindet.

Schwertkampf und Oni-Fähigkeiten

Das Kampfsystem setzt auf direkte Duelle und kombiniert Parieren, Ablenken und Ausweichen mit den für die Serie typischen Issen-Konterangriffen und der Seelenabsorption. Im Verlauf des Spiels kommen Oni-Waffen und weitere Oni-Fähigkeiten hinzu. Sie erweitern nicht nur die Möglichkeiten im Kampf, sondern öffnen auch zuvor unzugängliche Bereiche und führen zu zusätzlichen Herausforderungen und Bosskämpfen.

Parallel zur Vollversion ist eine kostenlose Demo erschienen. Sie ist laut Capcom im PlayStation Store, Xbox Store, Nintendo eShop, auf Steam und im Epic Games Store verfügbar. Der Spielstand kann in die Vollversion übernommen werden und schaltet dort einen Bonus frei.

Die Vollversion bietet Sprachausgabe auf Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, brasilianischem Portugiesisch, Russisch, Japanisch und Chinesisch. Für Texte stehen zusätzlich lateinamerikanisches Spanisch, Polnisch, Arabisch und Koreanisch zur Auswahl.

Fakten zu Onimusha: Way of the Sword

Genre: Schwertkampf-Action

Schwertkampf-Action Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store)

PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store) Veröffentlichung: 4. September 2026 weltweit

4. September 2026 weltweit Demo: kostenlos für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website. Den aktuellen Veröffentlichungshinweis findet ihr außerdem im Capcom Town Store. Der offizielle Capcom-YouTube-Kanal bietet den Launch-Trailer.