Zwei Nintendo Direct-Präsentationen erscheinen diese Woche

Nintendo zeigt am 8. und 9. September zwei Direct-Präsentationen. Den Auftakt macht ein 30-minütiger Livestream zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda, am Folgetag steht die Nintendo Switch 2 im Mittelpunkt.

Nintendo hat zwei Präsentationen für diese Woche angekündigt. Beide deutschsprachigen Livestreams beginnen um 16:00 Uhr und können über die offizielle Nintendo-Direct-Webseite sowie den deutschsprachigen Nintendo-YouTube-Kanal verfolgt werden.

The Legend of Zelda feiert 40. Jubiläum

Am Dienstag, dem 8. September, findet die The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct statt. Die Präsentation dauert etwa 30 Minuten und soll Informationen rund um das 40-jährige Bestehen der Reihe liefern.

Nintendo Direct mit Fokus auf Switch 2

Am Mittwoch, dem 9. September, folgt eine reguläre Nintendo Direct. Der etwa 45 Minuten lange Livestream konzentriert sich auf Spiele für Nintendo Switch 2, die im Winter erscheinen sollen.

Die Termine im Überblick