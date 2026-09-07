S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope DLC im Test

Neustart oder nur die neuen Missionen?

Die Story von Cost of Hope ist eingebettet in die Hauptstory, in der beide verfeindete Parteien (Duty und Freedom) auf der Suche nach einer mysteriösen, verborgenen Technologie im Zentrum der Zone sind. Die eine will die Technologie unter Verschluss halten um die Menschheit zu schützen, während die andere sie zum Nutzen der restlichen Welt verwenden will. Und wir, Skif (Yevhen Martynenko mit vollem Namen) sind mittendrin – und müssen uns für eine Seite entscheiden. Die andere Seite wird dadurch natürlich unser Todfeind.

Die Erweiterung ist direkt in das Hauptspiel integriert und ist in zwei Teile aufgeteilt. Zuerst kommt eine Reihe von Missionen, die schon relativ bald spielbar werden. Sobald die Mission Answers come at a price freigeschalten ist, kann die Questreihe Terra Incognita gestartet werden. Der größere Teil des Cost of Hope DLCs wird allerdings erst deutlich später spielbar, sobald die Mission A Minor Incident abgeschlossen wurde. Wirklich sinnvoll ist es, einfach ein komplett neues Spiel zu starten und die ganze – nun um rund 15 Stunden längere – Story noch einmal durchzuspielen. Solltet ihr gerade mitten im Spiel sein, schaut einfach, ob die Missionen für euch bereits zugänglich sind – wenn ihr bereits im Endgame seid, könnt ihr nicht mehr zurück um auf die neuen Inhalte zuzugreifen – dann hilft nur ein Neustart. Bei einem Neustart könnt ihr auch gleich zu den neuen Missionen vorspulen – mit Early Start zum ersten Teil, mit Advanced Start zum zweiten Teil der neuen Inhalte.

Die neue Gebiete beinhalten das Epizentrum der ganzen Zone – das legendäre Kernkraftwerk Tschernobyl mit seinen verwitterten Gebäuden, Verwaltungsblöcken und Maschinenhallen. Dazu kommt der Eisenwald, ein Labyrinth voller unzähliger neuer Anomalien und schließlich noch ein erkundbarer Teil der SIRCAA-Anlage, des streng gesicherten wissenschaftlichen Hauptquartiers. Es gibt auch neue Waffen, die oft gut versteckt in den DLC-Missionen auf euch warten. Beispielsweise liegt ein AKM-9B – ein stark modifiziertes Sturmgewehr – in einem Safe im Eisenwald. Oder ihr bekommt die Clapper – eine schallgedämpfte neue Pistole, wenn ihr während einer Mission eine bestimmte Entscheidung trefft. Es ist nicht möglich, alle neuen Waffen in einem Spieldurchgang zu erhalten, da manche Waffen bestimmte Entscheidungen voraussetzen. Auch mehrere neue Artefakte, wie das Arch Artifact Heart of Shadow Chimera können im DLC gefunden werden – wenn ihr gut seid. Im Fall des Heart of Shadow Chimera müsst ihr nur die Schatten-Chimäre töten (und ausweiden)…