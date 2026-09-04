Europae Invicta: Pike and Shot stellt historisches Strategiespiel im Reveal-Trailer vor

Puntigames zeigt mit Europae Invicta: Pike and Shot ein historisches Strategiespiel über Zentraleuropa um 1600. Der Titel verbindet eine Echtzeit-Strategiekarte mit taktischen Schlachten und hat noch keinen Veröffentlichungstermin.

Der steirische Solo-Entwickler hinter Puntigames hat den Reveal-Trailer zu Europae Invicta: Pike and Shot veröffentlicht. Das Strategiespiel ist in Zentraleuropa um das Jahr 1600 angesiedelt und stellt politische Konflikte, Machtkämpfe und persönliche Interessen in den Mittelpunkt.

Spielende übernehmen die Rolle eines Adeligen oder eines Kriegsunternehmers. Auf der Strategiekarte werden Figuren und Armeen in Echtzeit gesteuert, bevor es in taktische Gefechte geht. Dabei können einzelne Verbände oder auch die gesamte Armee der künstlichen Intelligenz überlassen werden.

Armeen, Versorgung und Entscheidungen

Das Spiel bildet typische Einheiten der Pike-and-Shot-Ära ab. Dazu gehören unter anderem berittene Pistolenschützen, Infanterie mit Spießen und Großschwertern sowie Feldartillerie. Das Verhalten einzelner Soldaten wird laut Steam-Beschreibung in Echtzeit simuliert und von Faktoren wie Ausdauer, Moral und der jeweiligen Situation auf dem Schlachtfeld beeinflusst.

Zwischen den Schlachten geht es um den Aufbau und die Versorgung der eigenen Truppen. Soldaten werden rekrutiert und ausgerüstet, während Siege die Mittel für weitere Feldzüge liefern. Auch der Umgang mit der Zivilbevölkerung soll Konsequenzen haben: Plünderung, Schutz und Ausbeutung wirken sich auf die weitere Entwicklung aus. Nahrungsmittelproduktion, Brandschatzungen, Rekrutierungen und Missernten beeinflussen zudem die regionale Versorgungslage.

Noch kein Veröffentlichungstermin

Europae Invicta: Pike and Shot erscheint zunächst für den PC. Einen konkreten Veröffentlichungstermin hat Puntigames noch nicht bekannt gegeben; Steam führt den Status derzeit als „Bevorstehende Ankündigung“. Der Reveal-Trailer gibt einen ersten Einblick in die Kampagnenkarte und die Gefechte.

Fakten zu Europae Invicta: Pike and Shot

Entwickler und Publisher: Puntigames

Puntigames Genre: Strategie

Strategie Plattform: PC

PC Spielmodus: Einzelspieler

Einzelspieler Veröffentlichung: noch nicht angekündigt

Weitere Informationen stehen auf der Steam-Seite. Der offizielle Reveal-Trailer ist auf YouTube verfügbar.