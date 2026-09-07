Dirtnap startet im Early Access auf Steam

Dirtnap ist auf Steam in den Early Access gestartet und kombiniert zerstörbare Karten mit Online-, LAN- und lokalem Mehrspielermodus.

Part Time Monkey, Unstable Entity und Nitroyale haben Dirtnap am 28. August 2026 im Steam-Early-Access veröffentlicht. In den Gefechten graben, fliegen und kämpfen bis zu zehn Spielerinnen und Spieler durch vollständig zerstörbare, prozedural erzeugte Karten.

Zum Start stehen sieben spielbare Charaktere, mehr als 30 Waffen und vier Karten in jeweils drei Größen zur Verfügung. Neben Deathmatch, Team-Deathmatch, Battle Royale und Capture the Flag gibt es ein Turnierformat mit Verbesserungen zwischen den Runden. Freie Plätze können mit Bots aufgefüllt werden.

Die Entwickler planen, Dirtnap spätestens im ersten Quartal 2027 aus dem Early Access zu führen. Bis dahin sollen unter anderem weitere Figuren, Waffen, Karten, Themen und Spielmodi hinzukommen.

Dirtnap auf Steam

Fakten zu Dirtnap