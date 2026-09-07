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Dirtnap startet im Early Access auf Steam

von Hannes Linsbauer0

Dirtnap ist auf Steam in den Early Access gestartet und kombiniert zerstörbare Karten mit Online-, LAN- und lokalem Mehrspielermodus.

Part Time Monkey, Unstable Entity und Nitroyale haben Dirtnap am 28. August 2026 im Steam-Early-Access veröffentlicht. In den Gefechten graben, fliegen und kämpfen bis zu zehn Spielerinnen und Spieler durch vollständig zerstörbare, prozedural erzeugte Karten.

Zum Start stehen sieben spielbare Charaktere, mehr als 30 Waffen und vier Karten in jeweils drei Größen zur Verfügung. Neben Deathmatch, Team-Deathmatch, Battle Royale und Capture the Flag gibt es ein Turnierformat mit Verbesserungen zwischen den Runden. Freie Plätze können mit Bots aufgefüllt werden.

Die Entwickler planen, Dirtnap spätestens im ersten Quartal 2027 aus dem Early Access zu führen. Bis dahin sollen unter anderem weitere Figuren, Waffen, Karten, Themen und Spielmodi hinzukommen.

Dirtnap auf Steam

Fakten zu Dirtnap

  • Entwickler: Unstable Entity, Part Time Monkey, Nitroyale
  • Publisher: Part Time Monkey
  • Genre: Action, Casual, Indie, Early Access
  • Plattform: PC (Steam)
  • Mehrspieler: online, LAN und lokaler Splitscreen für bis zu zehn Personen
  • Early-Access-Start: 28. August 2026
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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