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Midwest 90: Rapid City erhält vorläufige deutsche Übersetzung

von Hannes Linsbauer0

Midwest 90: Rapid City ist auf Steam ab sofort mit deutschen Menüs, Texten und Untertiteln spielbar.

Das Horror-Management-Spiel Midwest 90: Rapid City hat eine deutsche Lokalisierung erhalten. Die Übersetzung umfasst Menüs, Texte und Untertitel und ist derzeit auf der Steam-Version verfügbar.

Im Spiel wird ein abgelegenes Diner im Mittleren Westen der 1990er-Jahre geführt. Neben dem Restaurantbetrieb müssen die Betreiberinnen und Betreiber mit ungewöhnlichen Gästen und Monstern umgehen, die im Verlauf der Geschichte an der Tür auftauchen.

Die Übersetzung ist laut den Entwicklern vorläufig und wurde mit Unterstützung künstlicher Intelligenz erstellt. Da sich Dialoge und andere Inhalte während der Entwicklung noch ändern, soll sie später überarbeitet werden.

Midwest 90: Rapid City befindet sich weiterhin in Entwicklung. Ein endgültiger Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht angekündigt.

Midwest 90: Rapid City auf Steam

Fakten zu Midwest 90: Rapid City

  • Entwickler: Hidden Chest Studios
  • Publisher: Rising Tide
  • Genre: Horror-Management
  • Plattform: PC (Steam)
  • Deutsche Lokalisierung: Menüs, Texte und Untertitel
  • Veröffentlichung: noch nicht angekündigt
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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