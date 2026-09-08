Barbarian Saga: The Beastmaster im Test

Krieg in Arborea

In der Fantasy-Welt von Arborea herrscht Krieg. König Rohamit IV von Imperia ist (ohne Fremdeinwirkung, ganz sicher…) gestorben, der neue König bekämpft alle nicht-menschlichen Mitbürger… Wir spielen Ren, einen Gladiator, der sich mit einem verfluchten Schwert in der Hand auf den Weg macht, für Ordnung im Land zu sorgen. Die Hintergrundgeschichte wird zwar im Spiel erzählt, allerdings sehr bruchstückhaft und verwirrend. Keine Ahnung, ob ich zur Einleitung eine Kurzgeschichte hätte lesen sollen – ich finde das gedruckte Handbuch gerade nicht. Die Zwischensequenzen und Gespräche mit den NPCs haben mich jedenfalls mehr verwirrt als mir Hintergrundwissen gegeben. Zum Glück ist das ja beim eigentlichen Spiel egal, da das Spielprinzip so einfach ist, dass es auch ein geistig zurückgebliebener Barbar (oder ich) versteht – Gegner – töten. Dafür haben wir ja unser großes Schwert. Tötet ihr einen Gegner, löst er sich auf. Schaut irgendwie komisch aus. Abgesehen davon ist die Grafik/Animation aber ganz gut und fängt das typische Barbarian-Flair super ein. Die meisten getöteten Gegner lassen (zumindest) Goldmünzen zurück. Wenn ihr einen Gegner berührt, nehmt ihr Schaden.

Die Steuerung ist relativ simpel: A um zu springen, B um zu blocken, X um anzugreifen und Y für den Spezialangriff. Ihr könnt auf eine automatisch mitgezeichnete Karte zugreifen, euer Inventar öffnen und bestimmte Gegenstände (z.B. Heiltränke) verwenden. Auf Tastendruck verwandelt ihr euch in eine tierische Form – das Spiel heißt ja nicht ohne Grund The Beastmaster. Unter magischen Bäumen könnt ihr das Spiel speichern, euch vollständig heilen und außerdem dienen die Bäume zur Schnellreise durch das Land von Arborea. Verlasst ihr einen Raum und betretet ihn noch einmal, sind die bereits getöteten Gegner wieder da – ganz Metroidvania eben. Die Gegnervielfalt ist übrigens relativ hoch, zumindest grafisch. Nach 1-2 Treffern sind die meisten Gegner (natürlich nicht die Bosse) trotzdem im Regelfall tot. Findet magische Ringe, die euch bestimmte Vorteile gewähren. Abgesehen davon könnt ihr an eurem Charakter nicht so viel herumspielen – das Aussehen ist vorgegeben, ebenso eure Waffe. Natürlich lernt ihr im Laufe des Spieles ein paar besondere Fähigkeiten und findet story-relevante Gegenstände, aber das war es dann auch schon. Im Kern geht es darum, immer die nächste benötigte Fähigkeit zu finden/erlernen, um die Karte weiter erforschen zu können – wie in jedem Metroidvania. Wenn eure Lebensleiste aufgebraucht ist, erwacht ihr beim letzten Baum wieder – inklusive eures gesamten bis zum Tod eingesammelten Goldes.