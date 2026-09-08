Halloween: The Game ist ab sofort für PC und Konsolen erhältlich

IllFonic hat Halloween: The Game veröffentlicht. Das asymmetrische Horrorspiel ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich und bietet neben dem 1-gegen-4-Modus auch eine Einzelspieler-Kampagne.

Halloween: The Game versetzt die Handlung ins Haddonfield des Jahres 1978. Im Einzelspieler-Modus verfolgen Spielerinnen und Spieler in sechs Kapiteln Michael Myers‘ Weg durch bekannte und neue Schauplätze. Die Geschichte wird von Dr. Sam Loomos erzählt und greift zentrale Motive des Originalfilms auf.

Michael Myers gegen vier Zivilisten

Im asymmetrischen Mehrspielermodus übernimmt eine Person die Rolle von Michael Myers. Bis zu vier weitere Personen versuchen als Zivilisten, aus Haddonfield zu entkommen. Dafür können sie die Polizei rufen, Gegenstände aus der Umgebung einsetzen und andere Einwohner warnen. Michael nutzt dagegen Schatten, Tarnung und verschiedene Fähigkeiten, um seine Ziele aufzuspüren.

Zum Start stehen eine digitale Standard- und eine Deluxe-Edition zur Verfügung. Die physische Version soll am 6. Oktober erscheinen.

Fakten zu Halloween: The Game

Entwickler und Publisher: IllFonic

IllFonic Ko-Publisher: Gun Interactive

Gun Interactive Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC Veröffentlichung: 8. September 2026

8. September 2026 Preis: 39,99 Euro (Standard), 59,99 Euro (Deluxe)

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website und im Steam-Shop.